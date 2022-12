Caso Soumahoro, nuova tegola per il deputato: indagata anche la moglie

Le maglie dell’indagine sulle cooperative Karibu e Consorzio Aid si allargano fino alla compagna del deputato di Europa Verde.

Per la procura il ruolo della moglie di Soumahoro non sarebbe stato per nulla secondario o riferito a fatti del passato.

Aboubakar Soumahoro, si allarga l’indagine: indagata anche Liliane Murekatete, la compagna del deputato. Anche lei, dopo la suocera, è stata dunque coinvolta nell’inchiesta della procura di Latina sulle cooperative per i migranti Karibu e Consorzio Aid.

L’indagine si è allargata alla gestione delle società accusate di false fatturazioni. Società in cui Liliane Murekatete è stata consigliera. La donna respinge ogni addebito. «La signora Murekatete si dichiara assolutamente estranea rispetto ai fatti contestati, che peraltro riguardano un presunto danno erariale di 13mila euro, e siamo certi che a breve, anzi a brevissimo, verrà fatta chiarezza e dimostrata la totale innocenza», dichiara il suo avvocato Lorenzo Borré.

Soumahoro difende la moglie

Lo stesso Soumahoro scende in campo a difendere la moglie. Il deputato di Europa Verde si dice «profondamente amareggiato, dispiaciuto e preoccupato» per l’indagine che adesso vede il coinvolgimento diretto della sua compagna. Soumahoro ribadisce di essere totalmente estraneo ai fatti contestati sull’indagine della Coop. Karibu’ e del Consorzio Aid dei quali, ripete ancora, non era a conoscenza. Dopo aver ricordato che attualmente la cooperativa Karibu è sottoposta a commissariamento con decreto del Ministero, Soumahoro sottolinea che la situazione «è congelata, in mano al ministero, in mano alla magistratura, nella quale ripongo la massima fiducia».

Con Liliane Murekatete e la madre Marie Therese Mukamitsindo ci sono altri quattro indagati nell’inchiesta. Tra i nomi degli altri indagati ci sarebbe anche quello di Michel Rukundo, un altro figlio della presidente della cooperativa Karibu. È finito tra gli indagati anche Richard Mutangana, l’altro cognato di Soumahoro intervenuto durante le polemiche per le borse e i vestiti firmati di Liliane. Sale così a sei il totale degli indagati.

Di cosa è accusata Liliane Murekatete

Per la procura di Latina il ruolo svolto dalla moglie del deputato non sarebbe affatto di secondo piano né riferito solo al passato. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, nelle carte dell’inchiesta si legge che Liliane e Michel «in concorso tra loro e con Mukamitsindo, nella loro qualità di consiglieri del cda della Karibu dal 3 aprile 2018 a oggi, al fine di evadere l’imposta sui redditi e sul valore aggiunto indicavano elementi passivi fittizi o, comunque omettevano di vigilare affinché altri, in particolare la Mukamitsindo, li indicassero». Per questo motivo, proseguono le carte, «utilizzavano fatture relative a operazioni inesistenti».

Sequestrati 650 mila euro

Nei confronti del consiglio di amministrazione della cooperativa Karibu la procura di Latina ha applicato la misura cautelare interdittiva del divieto per un anno di contrattare con la pubblica amministrazione e di esercitare, sempre per unno, imprese e uffici direttivi di persone giuridiche. È poi scattato il sequestro preventivo «del profitto del reato». Sequestrati dunque oltre 639 mila euro a un indagato e oltre 13 mila nei confronti di altri due, per i reati tributari (fatture «per operazioni inesistenti») avvenuti tra il 2015 e il 2019.