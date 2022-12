I funerali di Lando Buzzanca, il figlio: “Oggi non voglio piangere, papà voleva solo sorrisi”. L’attore 87enne se n’è andato sabato scorso, dopo un lungo ricovero. Tantissimi i presenti alla funzione.

È morto all’età di 87 anni Lando Buzzanca, l’attore che ha impersonato più di ogni altro la figura dell’uomo sciupafemmine nel cinema italiano. Il successo per lui era arrivato negli anni ’70, grazie a quei ruoli da protagonista facenti parte del filone della commedia sexy all’italiana. Con più di 110 film alle spalle, il suo esordio nel cinema avviene in “Ben Hur” del 1959, dove fa una semplice comparsa.

Il noto attore si è spento presso un Hospice dell’ospedale Gemelli, dove era stato ricoverato per un ciclo di riabilitazioni. L’87enne era infatti era stato portato in ospedale dopo essere caduto dalla sedia a rotelle. In merito a ciò, un mese fa il suo medico di fiducia, Fulvio Tomaselli, in un post denuncia pubblicato su Facebook, aveva raccontato di come l’attore fosse ormai diventato “la tragica ombra di se stesso, rannicchiato in un letto, scheletrico, sfinito, drammaticamente lucido“.

I funerali di Buzzanca a Roma, il figlio: “Oggi non voglio piangere”

I funerali di Buzzanca si sono tenuti verso le ore 12 presso la chiesa degli Artisti di piazza del Popolo. Oltre ai fratelli, le sorelle e i famigliari, a dare un ultimo saluto all’attore sono stati anche tanti amici e colleghi. Tra i presenti anche Eleonora Vallone, Ionis Bascir, Neri Parenti, Saverio Varine, Maurizio Gasparri e Domenico Gramazio. Pare però che a mancare all’appello fosse la compagna, Francesca Della Valle.

“Oggi non voglio piangere, per questo aspetterò di essere solo nella mia stanza. Papà non avrebbe voluto che piangessimo. Ma che lo salutassimo con il sorriso”, ha detto Massimiliano, figlio del noto attore, poco prima dell’inizio delle funzioni. E alla fine dei funerali, ha voluto poi prendere nuovamente la parola. “Hai visto papà quanta gente? Ci sono proprio tutti. Tutti quelli che hanno condiviso con te e la mamma la vita. Ci sono quelli che amavi, che criticavi, ci sono i colleghi”, ha infatti esordito l’uomo.

“Ci mancherai e ci mancheranno tutte le tue interpretazioni”, ha poi incalzato; per poi concludere: “Avrei voluto tenerti di più con me. Forse eri un po’ spigoloso ma sei stata un grande papà con una grande dignità. Con la d maiuscola. Fai buon viaggio papà. Ti renderemo ancora più fiero di noi, come ci hai insegnato tu”.