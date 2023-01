Chi è stato il più ricco nel 2022? La classifica dei paperoni italiani

Chi è il più ricco d’Italia? Una domanda alla quale la rivista americana Forbes, come ogni anno, non manca di dare una risposta stilando una graduatoria dei patrimoni personali di uomini d’affari e imprenditori italiani.

In testa alla classifica si riconferma, secondo le stime di Forbes aggiornate ad aprile 2022, Giovanni Ferrero. Sale al secondo posto Giorgio Armani dopo l’uscita dalla classifica di Stefano Pessina (che la rivista considera adesso un cittadino monegasco), seguito da Silvio Berlusconi.

Malgrado la crisi e la pandemia, nel complesso il patrimonio dei più ricchi non sembra averne risentito. Anzi è aumentato rispetto alle stime fatte da Forbes l’anno passato.

Vediamo dunque chi fa parte della ristretta graduatoria dei dieci uomini più ricchi d’Italia.

1. Giovanni Ferrero (36,2 miliardi di dollari)

Al primo posto si conferma, con netto distacco, il figlio di Michele Ferrero, che guida l’azienda di famiglia, autentico gigante mondiale della cioccolata che nel 2020 ha fatto registrare un fatturato da 12,3 miliardi di euro.

2. Giorgio Armani (7,8 miliardi di dollari)

La seconda piazza va a Giorgio Armani, stella internazionale della moda. Per lui un grande successo non solo in termini di popolarità ma anche sul piano dei guadagni: nel 2015 la sua azienda ha fatturato 2,5 miliardi, nel 2018 è risultato lo stilista più pagato al mondo.

3. Silvio Berlusconi (7,1 miliardi di dollari)

Gradino più basso del podio per Silvio Berlusconi che, malgrado alcune difficoltà negli ultimi tempi, può sempre fare assegnamento su un ricco patrimonio personale.

4. Massimiliana Landini Aleotti (5,4 miliardi di dollari)

La vedova di Alberto Aleotti è la prima donna nella top ten dei ricchi italiani, al timone della prima azienda farmaceutica in Italia.

5. Giuseppe De’Longhi (4,4 miliardi di dollari)

Rientra tra i primi dieci il presidente dell’omonima azienda di elettrodomestici che nel corso del tempo ha inglobato anche brand come Kenwood e Ariete.

6. Piero Ferrari (4,2 miliardi di dollari)

La sua è l’unica new entry del 2022: quella di Piero Ferrari, figlio di Enzo e proprietario del 10,23% del gruppo Ferrari (del quale è anche vice presidente). Ha anche il 13,20% del gruppo Ferretti, specializzato in yacht di lusso.

7. Augusto & Giorgio Perfetti (4,1 miliardi di dollari)

I due fratelli Perfetti sono i presidenti della Perfetti Van Melle, titolare di celebri marchi come Vigorsol, Big Babol, Chupa Chups, Golia e molti altri (come chewing gum Brooklyn).

8. Patrizio Bertelli (4 miliardi di dollari)

Attualmente è l’amministratore delegato del gruppo Prada, del quale gestisce la parte commerciale. Nel 1987 Bertelli, imprenditore toscano nato nel 1946, ha sposato la stilista Miuccia Prada.

9. Miuccia Prada (4 miliardi di dollari)

Stilista e nipote di Mario Prada, è diventata una delle stelle della moda quando ha cominciata a disegnare anche le collezioni per la casa di famiglia, imponendosi grazie al suo stile inconfondibile.

10. Francesco Gaetano Caltagirone (3,9 miliardi di dollari)

Chiude la classifica dei dieci più ricchi d’Italia Francesco Gaetano Caltagirone, noto imprenditore edile romano da diverso tempo entrato pure nel mondo dell’editoria. Del suo gruppo editoriale fanno parte diverse testate come Il Messaggero, Il Gazzettino, Leggo, Il Mattino e il Corriere Adriatico.