Turista ferita a Termini, si investiga per tentato omicidio

La procura sta indagando sull’accoltellamento avvenuto ai danni della turista israeliana, all’ingresso dello scalo ferroviario. Si sta cercando l’uomo in nero anche setacciando i video delle videocamere di sicurezza

Mentre proseguono le indagini per individuare il responsabile dell’accoltellamento ai danni di una turista israeliana alla stazione Termini di Roma, i pm ipotizzano il reato di tentato omicidio.

La ragazza, 24 anni, è stata accoltellata la sera del 31 dicembre scorso. Si esclude che possa essersi trattato di un episodio di terrorismo, mentre la ragazza, che è ricoverata al Policlinico Umberto I e non è in pericolo di vita, avrebbe spiegato agli investigatori, durante un interrogatorio, di non conoscere l’uomo che l’ha assalita e di non aver avuto alcuna lite, con nessuno, prima di subire l’attacco.

La 24enne è in vacanza nella Capitale in compagnia di un’amica e ha ricevuto la visita di diplomatici del proprio Paese, e di diversi amici. Anche sua madre ha preso un volo ed è atterrata a Roma da Tel Aviv. La ragazza è stabile e non rischia la vita.

Ecco perché la polizia potrebbe presto sentirla. Nel frattempo è in atto la caccia all’uomo in nero che è apparso nel filmato che da domenica sera circola sul web. Non si esclude che l’uomo possa essere stato filmato anche da altre videocamere di sicurezza esterne e interne alla stazione di Roma.

Da quelle immagini, infatti, si potrebbe, forse, identificare l’uomo, che non si esclude possa essere già noto alle forze di polizia. Per ora sarebbe da escludere anche l’ipotesi di una rapina, dato che dal video non pare che l’aggressore voglia derubare la ragazza della borsa o altri oggetti di valore.

L’uomo l’ha assalita mentre era di spalle, mentre la 24enne stava comprando un biglietto del treno a un distributore automatico che si trova all’entrata della stazione Termini.

Tra le ipotesi degli investigatori, c’è anche quella che l’uomo potrebbe averla seguita dall’esterno dello scalo ferroviario e poi l’avrebbe raggiunta dentro. Saranno gli investigatori a dover far luce su quanto occorso, nel frattempo, si continua a cercare l’uomo in nero che ha accoltellato la turista israeliana.