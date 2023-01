Vaccini falsi, Madame rompe il silenzio con un post ma il messaggio non è chiaro

Dopo settimane di silenzio, Madame si è esposta sui social in merito alla vicenda dei finti vaccini. Il post della cantante, però, ha fatto molto discutere.

In seguito alle dichiarazioni della dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, Madame è finita al centro della bufera sul web. In base a quanto emerso, la cantante vent’enne è coinvolta nella vicenda dei finti vaccini insieme ad un altro volto noto, la tennista Camila Giorgi.

Al momento l’artista è indagata dalla Procura di Vicenza. L’inchiesta ha avuto inizio lo scorso febbraio. Sono state già arrestate tre persone, compresi due medici, accusati di aver effettuato vaccini fasulli ai propri pazienti. Questi ultimi, in tal modo, sono riusciti ad assicurarsi il Green Pass senza essersi sottoposti a nessuna vaccinazione.

L’indagine sui vaccini falsi

La dottoressa Grillone Tecioiu, dopo aver confessato, è finita agli arresti domiciliari. Agli investigatori ha rivelato di aver certificato vaccini falsi nel suo ambulatorio di Vicenza. Oltre a lei, sono stati condannati il compagno Andrea Giacoppo e il collega Volker Erick Goepel.

Madame è indagata per reato di falso ideologico, insieme a Camila Giorgi e una ventina di altri pazienti. A insospettire la Procura ci hanno pensato i nomi delle due celebrità, finiti nell’elenco di uno dei medici di base coinvolti nonostante non siano sue pazienti. Gli inquirenti pensano che si siano presentate presso lo studio di Vicenza solamente per avere la certificazione fasulla.

Sia Madame che Giorgi hanno mantenuto il silenzio per diverse settimane, mentre sui social non si è fatto altro che parlare di quanto accaduto e dei rischi che una condanna potrebbe portare alle loro carriere. In molti, parlando della giovane cantante, hanno già profetizzato la sua squalifica dal Festival di Sanremo.

Nelle scorse ore l’artista si è finalmente rivolta ai fan, con un messaggio condiviso su Instagram nel quale ha raccontato della sua famiglia e di come sia cresciuta in un ambiente caratterizzato dalla diffidenza verso la medicina tradizionale.

“In effetti non solo non ho eseguito prontamente il vaccino del Covid, ma non ho altri vaccini” ha ammesso. Proseguendo, ha parlato del fatto che nel corso della sua vita si è sottoposta soprattutto a cure naturali, dell’influenza dei suoi genitori rimasti immischiati nelle teorie complottiste durante la pandemia e di come abbia provato a confrontarsi con amici e medici per sentire diversi pareri.

Le dichiarazioni della cantante sui social

Ad un certo punto, Madame ha capito che le idee dei suoi genitori “erano esattamente le teorie che sostenevano dei personaggi ignoranti in materia medica”. La cantante ha avuto una sorta di conversione: si è rivolta ad un medico infettivologo per recuperare le vaccinazioni “essenziali” che ha evitato in tutti questi anni.

In conclusione, Madame ha invitato i fan a non avere paura, ringraziando tutti coloro che le sono stati vicino. Il tentativo dell’artista di dare una spiegazione di quanto accaduto ha fatto storcere il naso a molti. Nonostante abbia parlato apertamente del suo timore verso i vaccini, non ha affrontato realmente la questione dei documenti falsi e dell’indagine in cui è coinvolta.

Il post è stato sommerso da commenti di chi avrebbe voluto un chiarimento più puntuale della faccenda. Agli utenti online, si sono aggiunti personaggi noti come dj Aniceto. In un’intervista ad Adnkronos ha espresso il suo parere: “Se anche non credevo al cento per cento al vaccino l’ho fatto, per dare l’esempio. Perciò dico che se la Rai mandasse in onda Madame mi sentirei completamente preso in giro” ha affermato.

La partecipazione della cantante alla kermesse è al centro di un acceso dibattito da diversi giorni. “Vorrei che Amadeus non restasse in silenzio” ha ammesso Aniceto, pur riconoscendo la delicatezza della situazione. Infine, parlando del discorso di Madame, lo ha definito poco chiaro, aggiungendo che ogni artista dovrebbe comunicare in modo trasparente con il suo pubblico.