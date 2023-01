Disordine al bando: come trovare la voglia di mettere in ordine

A quanti capita di ritrovarsi con la casa o la stanza in disordine senza più riuscire a trovare nulla. Ma cosa significa tutto questo e come fare per trovare la voglia o il tempo di rimettere tutto in ordine?

I tempi moderni ci lasciano poco tempo da dedicare a noi stessi, ai famigliari, ma anche alle varie incombenze domestiche. In breve tempo anche il monolocale o bilocale più piccolo può diventare un campo di battaglia.

Come fare per arginare il disordine? Ecco alcuni saggi consigli.

Disordine: cosa dice la psicologia

Il disordine cronico si verifica quando ci sono oggetti e cose accatastati in ogni dove e che giacciono lì da settimane e mesi senza essere usati o riposti, in pratica non si possono più svolgere le abituali attività. A ogni modo avere un’abitazione preda del disordine dice molto anche sulla personalità di chi la abita. Secondo la psicologia chi vive nel disordine ha difficoltà a prendere decisioni e ad assumersi responsabilità.

Alcuni poi sostengono di vivere bene in quella condizione e che riescono a trovare tutto, ma in realtà si tratta di personalità infantili che non vogliono ammettere di avere problemi mentali.

Disordine: come contrastarlo