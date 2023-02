Congedo mestruale, arriva la proposta di legge Avs: ecco cosa prevede

La proposta di legge è stata avanzata dall’Alleanza Verdi-Sinistra e prevede l’istituzione del congedo mestruale, sia in ambito scolastico che lavorativo.

Negli scorsi giorni il Governo spagnolo ha approvato il congedo mestruale per le donne con un ciclo particolarmente doloroso e, di conseguenza, invalidante. Lo Stato ha riconosciuto alle lavoratrici tre giorni al mese di assenza dal lavoro.

La Spagna è il primo Paese europeo ad aver introdotto tale misura, con la “Legge organica per la tutela dei diritti sessuali e riproduttivi e la garanzia dell’interruzione volontaria della gravidanza”. In Stati come Corea del Sud, Cina, Giappone, Vietnam e Taiwan il congedo mestruale è già stato approvato da tempo.

Nei prossimi mesi potrebbe diventare una realtà anche in Italia. L’Alleanza Verdi-Sinistra, infatti, ha presentato una proposta di legge che prevede l’istituzione del congedo mestruale. La misura si rivolge sia alle lavoratrici che alle studentesse, le quali potranno assentarsi dal lavoro o da scuola per due giorni in caso di forti dolori.

Congedo mestruale in Italia, i punti della proposta di legge

Questa è non la prima volta che viene affrontato l’argomento nel Pase ma, nell’ultimo periodo, è tornato a far discutere in seguito alla decisione presa dal Liceo artistico Nervi Severini di Ravenna. Il regolamento d’istituto è stato modificato dando alle alunne la possibilità di non presentarsi a scuola per un massimo di due giorni al mese se afflitte da dolori invalidanti.

La proposta di legge Avs è caratterizzata da tre articoli. Oltre al tema del congedo mestruale, si concentra anche sulle misure in merito alla distribuzione di contraccettivi ormonali. Partendo dal primo articolo, la legge prevede che venga approvato il congedo mestruale scolastico. Le studentesse che soffrono di dismenorrea potranno quindi assentarsi giustificatamente per due giorni al mese.

Le assenze non andranno ad influire sul numero massimo consentito dagli istituti. Le alunne, per potersi avvalere del congedo, si dovranno dotare di un certificato medico da presentare all’inizio dell’anno, che varrà come giustificazione.

L’articolo 2 riguarda il congedo mestruale al lavoro. Innanzitutto, non potrà essere paragonato ad altre motivazioni di assenza (in particolare la malattia). Anche in questo caso sarà necessario presentare un certificato medico e le lavoratrici potranno usufruire della misura per un massimo di due giorni al mese, che verranno normalmente pagati.

Infine, l’articolo 3 prevede che i contraccettivi ormonali vengano distribuiti gratuitamente nelle farmacie. Dovrà occuparsene il Ministro della Salute, che avrà il compito di adottare tutte le misure necessarie. Inoltre, i contraccettivi dovranno essere aggiunti ai livelli essenziali di assistenza.