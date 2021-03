Sulla Stessa Onda, nuovo film italiano in uscita su Netflix: trama, cast e location

Sulla stessa onda è il nuovo film in uscita su Netflix il 25 marzo. Un teen drama tutto italiano che vede protagonista l’amore ma anche la malattia. Scopriamo di più.

Sulla stessa onda è stato annunciato l’8 ottobre 2019, dopo la chiusura dell’accordo tra Netflix e Mediaset per la produzione di 5 film. Mentre il primo trailer è uscito nel febbraio 2021.

Sulla Stessa Onda

Sulla Stessa Onda è un film di Massimiliano Camaiti, che per la prima volta si trova alla regia dopo essere stato assistente di Carlo Verdone e Silvio Soldini. In questo lungometraggio, come dichiarato dallo stesso regista, si vuole celebrare la voglia di vivere attimo per attimo nonostante le difficoltà che la vita ci mette davanti. Massimiliano ha precisato che l’idea del film nasce da un’esperienza personale, ovviamente poi rielaborata per i protagonisti della pellicola.

Trama

Il film in uscita su Netflix, racconta la storia di Sara e Lorenzo, entrambi appassionati di vela, che a fine estate si incontrano durante un corso. Lui è un giovane istruttore mentre lei è un’alunna. Tra i due scatta subito la scintilla e vivono in totale sintonia gli ultimi giorni della stagione più calda. Ma la passione sembra svanire quando i due giovani tornano in città, a Palermo. In particolare, Sara diventa sfuggente e cerca di evitare in tutti i modi Lorenzo. Ma la motivazione è ben più profonda di una semplice crisi dovuta ad una cotta estiva. Infatti la giovane ragazza soffre di una patologia che nel corso del tempo la renderà disabile. Sara è in crisi: ama Lorenzo ma non sa se sia il caso di confessargli il suo segreto e soprattutto teme la sua reazione.

Cast e Location

Nel cast di Sulla stessa Onda troviamo: Elvira Camarrone nei panni di Sara, Christian Roberto nel ruolo di Lorenzo. Tra gli attori che hanno preso parte alla pellicola anche Donatella Finocchiaro che riveste il ruolo della madre apprensiva della giovane ragazza, e ancora Corrado Invernizzi nei panni di Boris, Vincenzo Amato (Antonio), Manuela Ventura (Tuccia) e Sofia Migliara (Barbara). Il film diretto da Massimiliano Camaiti è stato girato tra San Vito Lo Capo e Palermo in sei settimane.