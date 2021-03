Bollettino Coronavirus del 30 marzo: 16.017 nuovi positivi e 529 morti

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, martedì 30 marzo, con i dati riguardanti l’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia.

Il bollettino del ministero della Salute di oggi 24 marzo dichiara 16.017 nuovi contagi e 529 decessi. Il giorno precedente erano stati 12.916 i nuovi casi, mentre 417 le vittime. I ricoveri nei reparti ordinari aumentano oggi di 68 unità, mentre quelli in terapia intensiva scendono di 5, a fronte dei 269 ingressi giornalieri.

In netto aumento i tamponi eseguiti (molecolari e antigenici), che nella giornata di oggi sono stati 301.451 (145mila in più rispetto ai test effettuati nel corso delle 24 ore precedenti). A risollevare gli animi è anche il tasso di positività: oggi si attesta a 5,3%, in diminuzione rispetto al precedente 8,2%. A partire dall’inizio dell’epidemia, i casi totali sono 3.561.012, con i decessi che invece segnano 108.879 vittime. Sono 562.832 i cittadini attualmente positivi (-3.161 rispetto a ieri). I guariti e i dimessi, sempre a partire dall’inizio della pandemia, sono 2.889.301, incrementati di 18.687 nelle ultime 24 ore. I pazienti in isolamento domiciliare, invece, sono 529.885 persone (-3.224).

Bollettino Covid, focus sulle Regioni

Nelle ultime 24 ore sono 1.861 in Piemonte i positivi al Covid, secondo i dati comunicati dall’Unità di crisi della Regione. Il tasso di positività è del 7,9% (23.439 sono i tamponi processati). I morti sono 61, di cui 6 casi relativi a oggi. In Lombardia, invece, si sono registrati 3.271 casi di coronavirus, e 85 decessi. I tamponi processati sono 44.289, mentre il tasso di positività si attesta al 7,3%. Nel Lazio, invece, sono 1.593 i nuovi positivi – con un incremento di 190. I tamponi processati sono stati oltre 14mila (+4.609), mentre sono stati 23mila i test antigenici analizzati. I decessi sono 32 (-13 rispetto alle scorse 24 ore). Il tasso di positività rispetto si attesta all’8%.

Sono invece 1.573 i nuovi positivi al Covid in Campania. Con 15.289 tamponi molecolari processati, il tasso di incidenza cala in modo significativo, ma rimane comunque molto alto rispetto alla media nazionale – 10,28% di oggi contro l’11,68 di ieri. Sempre oggi, in Puglia, sono stati registrati 1.527 casi positivi, a fronte di 12.234 test processati. Registrati inoltre 35 decessi. Numeri senz’altro più rassicuranti, invece, in Sardegna, dove nella giornata di oggi sono stati rilevati solo 205 nuovi casi di Covid. Si registrano anche 4 morti (1.233 in tutto), con il tasso di positività che tuttavia è salito al 6,7%.