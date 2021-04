Oroscopo di sabato 3 aprile di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 3 aprile. E tu, di che segno sei?

Ariete

Ariete: io credo che avrete veramente tanta voglia di rivedervi in questo mese di aprile che invita ad essere coraggiosi per affrontare Finalmente un problema che era stato rinviato da troppo, tanto tempo. Noi sappiamo che l’Ariete è una persona che non si rifiuta di fare le cose, anzi: quando c’è una difficoltà non vede l’ora di affrontarla per poterla superare. Gli ultimi due anni da questo punto di vista sono stati un problema perché tu avresti anche voluto superare certe problematiche ma non è stato possibile. Questo continuo rinviare situazioni, soluzioni, problemi, non ha fatto altro che scalfire un po’ la sicurezza in te stesso e poi in qualche modo anche il rapporto con gli altri. Quindi mi raccomando: Datti da fare. Posso dire che questa è una Pasqua un po’ Sotto tono solo perché sei riflessivo più che attivo ma si tratta solo di qualche giornata di ripensamento.

Toro

Toro: in questo weekend poi maturare qualcosa di bello nell’uovo di Pasqua. Sarebbe bello anche trovare una simpatica sorpresa. Ecco, in questo periodo forse la vicinanza di una persona cara potrebbe essere molto importante per te perché hai bisogno di ribadire quanto sia utile, indispensabile nella tua vita, la famiglia. L’amore bene: nella seconda parte di aprile le nuove conoscenze vanno sviluppate.

Gemelli

Gemelli: in questo weekend Forse è meglio allontanarsi da qualche inutile polemica. Sei stato talmente bloccato da dicembre a febbraio che quasi questa Pasqua Ti infastidisce perché vorresti cominciare a vivere come dici tu. In tante situazioni è stato necessario mantenere la calma. A distanza di qualche mese dalla fase più Cupa che c’è stata, sempre a gennaio, cerca di trascorrere un weekend sereno almeno fino a lunedì. Porta pazienza se non tutto si risolve come dici.

Cancro

Cancro: in questo weekend può nascere qualche piccola malinconia perché questa Pasqua nasce con Venere e Sole dissonanti. C’è da dire che è una Pasqua particolare per il segno del Cancro che ama la famiglia, ama l’equilibrio e ora si ritrova proprio a livello sentimentale a dover rivedere alcune scelte, forse anche a dover fare un passo indietro. Se nel passato hai dato fiducia ad una persona che non meritava in questo weekend devi tentare di allontanarla, soprattutto se magari quest’anno la Pasqua è diversa dalle altre.