La gioia della risurrezione | Il Vangelo di oggi Domenica 4 Aprile 2021

Gesù, il Re della vita è risorto: se consegneremo a lui il nostro “io” malandato, grazie a lui potremo vivere la gioia della risurrezione

Liturgia di oggi Domenica 4 Aprile 2021

DOMENICA DI PASQUA – RISURREZIONE DEL SIGNORE (ALLA MESSA DEL GIORNO)

Sono risorto, o Padre, e sono sempre con te. Alleluia.

Hai posto su di me la tua mano. Alleluia.

È stupenda per me la tua saggezza. Alleluia, alleluia. (Cfr. Sal 138,18.5-6)

Prima Lettura

Noi abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti.

Dagli Atti degli Apostoli

At 10,34a.37-43

In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui.

E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme.

Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti.

E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome».

Parola di Dio

Salmo Responsoriale – Dal Sal 117 (118)

R. Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo.

Rendete grazie al Signore perché è buono,

perché il suo amore è per sempre.

Dica Israele:

«Il suo amore è per sempre». R.

La destra del Signore si è innalzata,

la destra del Signore ha fatto prodezze.

Non morirò, ma resterò in vita

e annuncerò le opere del Signore. R.

La pietra scartata dai costruttori

è divenuta la pietra d’angolo.

Questo è stato fatto dal Signore:

una meraviglia ai nostri occhi. R.

Seconda Lettura

Cercate le cose di lassù, dove è Cristo; oppure: Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési

Col 3,1-4

Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra.

Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella gloria.

Sequenza – Alla vittima pasquale

Alla vittima pasquale,

s’innalzi oggi il sacrificio di lode.

L’Agnello ha redento il suo gregge,

l’Innocente ha riconciliato

noi peccatori col Padre.

Morte e Vita si sono affrontate

in un prodigioso duello.

Il Signore della vita era morto;

ma ora, vivo, trionfa.

«Raccontaci, Maria:

che hai visto sulla via?».

«La tomba del Cristo vivente,

la gloria del Cristo risorto,

e gli angeli suoi testimoni,

il sudario e le sue vesti.

Cristo, mia speranza, è risorto:

precede i suoi in Galilea».

Sì, ne siamo certi:

Cristo è davvero risorto.

Tu, Re vittorioso,

abbi pietà di noi.

Il Vangelo di oggi Domenica 4 Aprile 2021

Egli doveva risuscitare dai morti.

Dal Vangelo secondo Giovanni

Gv 20,1-9

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.

Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!».

Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.

Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.

Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.

Parola del Signore

L’esperienza della gioia | Il commento al Vangelo di oggi Domenica 4 Aprile 2021

Gesù è risorto: esplode di luce il sepolcro come esploderà di gioia il cuore dei suoi apostoli e di tutta l’umanità. Gesù ha vinto la morte, ha vinto i nostri peccati, ha vinto ogni male! Se c’è qualcosa che deve essere vinto e sconfitto, Gesù lo ha fatto definitivamente. Lui è il Re dei Re, il re della vita, che ha vinto su ogni morte, e grazie a lui tutti potremo fare esperienza della gioia della risurrezione.

Non è facile però riuscire a renderci conto di poter fare questa esperienza. Non è facile, come per gli apostoli, riuscire a renderci conto che credendo in Gesù e fidandoci di lui potremo vivere davvero in questa gioia.

La gioia di vincere noi stessi e il nostro egoismo, che inizia dal volerci sostituire a Dio, fino a scansare il prossimo. Da oggi, se lo crediamo e se lo lasceremo fare a Dio, potremo consegnare a Gesù il nostro io malandato, perché lui ci apra al mistero vero della vita, che si intravede dalla risurrezione.

Gesù è venuto per questo tra noi: per salvarci e tirarci fuori dal nulla dove da soli ci andiamo a buttare via, come qualcosa di immeritevole. Cristo invece ci ricorda con il suo sacrificio quanto valiamo e quanto ci ha amato. Valiamo infinitamente ai suoi occhi, sta a noi accogliere il suo amore che salva e ci fa risorgere.