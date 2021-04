FIPE: “Sicurezza e ripartenza, questo chiedono gli imprenditori. I ristori? Inutili” [VIDEO]

Il vicepresidente nazionale della FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, intervistato da Meteoweek fa il bilancio delle politiche di sostegno dello Stato e descrive problemi ed esigenze degli imprenditori.

Bocciatura senza appello della politica dei Ristori, delusione nei confronti del Decreto Sostegni ed una sola richiesta: lavoro e certezze. A partire dalla campagna vaccinale, che è l’unica arma veramente efficace per contenere la pandemia. Queste – in sintesi – le posizioni espresse dal vicepresidente nazionale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe) Matteo Musacci, intervistato per Meteoweek da Valentino De Luca.

Matteo Musacci, come FIPE che valutazione date al Decreto Sostegni?

“Parliamo dello scostamento di 32 miliardi, di cui soltanto 11 destinati al Fondo Perduto delle Imprese: una grossa insoddisfazione per la nostra categoria. Ci aspettavamo rimborsi più ampi, ma sopratutto perequativi delle perdite. Il meccanismo – da noi richiesto – di andare a colmare le perdite di di fatturato del 2020 rispetto al 2019 è stato applicato, ma calcolando le somme su base mensile. Questo ha generato ristori davvero esigui, che vanno a coprire al massimo il 5% delle perdite: che ad esempio, in una grande città, vanno a ripagare più o meno il 5% dell’affitto mensile. Speriamo che sia solo l’inizio. Anche perchè ristoranti e bar non hanno solamente registrato una perdita di fatturato. Sono chiusi per decreto. Chiusi in zona arancione, chiusi in zona rossa, aperti a metà in zona gialla ma in quella metà che non vale il 50% del loro normale fatturato, vale circa il 20%”.

State chiedendo riaperture in sicurezza anche la sera. Che proposte avete a riguardo?

“Già con il precedente governo, e con i precedenti referenti del Cts, avevamo avviato un dialogo: secondo noi le attività andrebbero divise tra chi ha il servizio al tavolo e chi non ce l’ha. Chi ha il servizio al tavolo e può garantire una certa sicurezza all’interno dei propri locali, non capiamo perchè in zona gialla non possa aprire fino alle 22 ed in zona arancione fino alle 18. Perchè è vero che abbiamo bisogno di ristori e di fondi perduti, ma sopratutto abbiamo bisogno di lavorare. Abbiamo bisogno che si parli di ripartenza, che ci si dia una scadenza, una data di riapertura. E non questo continuo tira e molla. I nostri imprenditori chiedono sicurezza e ripartenza, anche perchè ormai si sono anche stancati di chiedere ristori perchè hanno visto che non arrivano, e quel poco che arriva è inutile”.

Entro questa estate la maggior parte della popolazione dovrebbe poter essere vaccinata: attualmente quali sono le vostre sensazioni per la stagione estiva?

“Sarei anche ottimista, se non avessi imparato a non esserlo: ci avevano detto che avremmo lavorato a Natale, poi a Pasqua… Adesso ci dicono che faremo l’estate, anche se con lo spettro di questa zona gialla, arancione, rossa. Io ho smesso di crederci: il vero tema è che occorre vaccinare, come fanno in UK. Se andiamo a chiedere ad un imprenditore della ristorazione e gli chiediamo se preferisce 5mila euro a fondo perduto o la certezza che in breve tempo tutti siano vaccinati e si possa riprendere a lavorare, tutti sceglieranno la seconda ipotesi. Abbiamo l’arma, i vaccini. Andiamo verso l’estate. Le nostre attività sono considerate possibili fonti di contagio… L’unica soluzione sembra che sia quella di vaccinare.: 500mila vaccini al giorno: è l’ultima speranza che ci rimane”.