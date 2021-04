Lunedì Luigi Di Maio sarà a Washington: il primo tra i ministri Ue

Il 12 e 13 aprile il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si recherà in visita ufficiale a Washington, dove incontrerà il segretario di Stato Antony Blinken. Di Maio è il primo ministro ad essere ricevuto dalla nuova amministrazione Biden.

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, il 12 e 13 aprile si recherà in visita ufficiale a Washington, dove incontrerà il segretario di Stato Antony Blinken. In agenda, tra le altre cose, è previsto anche un incontro con la Speaker della Camera dei Rappresentanti Nancy Pelosi e la partecipazione ad un evento celebrativo dei 160 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti. Di Maio, secondo quanto si apprende, è il primo ministro in assoluto (oltre che tra i colleghi Ue) ad essere ricevuto dalla nuova amministrazione Usa guidata da Joe Biden.

LEGGI ANCHE: Biden non finanzierà il muro del Messico: cancellati i fondi di Trump

Oltre al segretario di Stato Blinken e alla speaker Pelosi, nella due giorni a Washington il titolare della Farnesina avrà un colloquio con il virologo Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergies and Infectious Diseases, incontrerà vari esponenti di Think Tank americani e omaggerà la salma di William Evans, l’agente della Us Capitol Police travolto da un’auto e ucciso lo scorso 2 aprile davanti alla sede del Congresso Usa.