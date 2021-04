“È partito un colpo”, guardia giurata uccide la cognata

Una guardia giurata in provincia ha ucciso la cognata con un colpo di arma da fuoco. L’uomo, in base alla testimonianza, stava pulendo la pistola d’ordinanza quando sono accidentalmente partiti due colpi. Uno di questi ha ferito in modo mortale la donna di 42 anni.

Un dramma familiare si è verificato ieri pomeriggio a Gallicano, in provincia di Roma. Una guardia giurata, presso una abitazione in via Prenestina Antica, ha ucciso la cognata di 42 anni con un’arma da fuoco. In base alle prime ricostruzioni sembrerebbe essersi trattato di un incidente. L’uomo stava pulendo la sua pistola di ordinanza quando è accidentalmente partito uno sparo. Il proiettile ha ferito la donna. I soccorritori non sono riusciti a fare nulla per salvarla: è morta sul colpo. I Carabinieri del Lazio adesso indagano su quanto accaduto. Al momento non è possibile escludere ad ogni modo alcuna ipotesi. Sul corpo della vittima, originaria di San Cesareo, è stata disposta l’autopsia.

La ricostruzione della guardia giurata

I Carabinieri di Palestrina e a quelli del nucleo investigativo di Frascati, a seguito della morte della donna (avvenuta intorno alle 18.30), hanno ascoltato la guardia giurata. L’uomo, 52 anni, ha raccontato di avere ricevuto la visita della cognata presso la sua abitazione in via Prenestina Antica mentre era intento a pulire la pistola di ordinanza. Uno sparo sarebbe accidentalmente esploso nel corso dell’operazione ed avrebbe ferito drammaticamente la quarantaduenne. La vittima è morta pochi minuti dopo l’arrivo dei soccorritori.

Gli agenti delle forze dell’ordine stanno indagando al fine di comprendere i contorni della vicenda, che sono ancora tutti da chiarire. I proiettili mancanti nella pistola di ordinanza, infatti, erano due. Presso l’abitazione di Gallicano di Roma, inoltre, oltre alla guardia giurata e alla cognata, era presente anche una terza persona. È stata quest’ultima ad avvertire il 118. Non è chiaro, tuttavia, quanto tempo sia trascorso tra lo sparo e la chiamata ai soccorritori. I Carabinieri sentiranno anche l’altro testimone per verificare che si sia effettivamente trattato di un incidente.

La guardia giurata al momento non è ad ogni modo iscritta nel registro degli indagati. Le forze dell’ordine del Lazio, tuttavia, non intendono escludere nessuna ipotesi. È possibile, infatti, che si sia trattato di un omicidio colposo. A tal proposito gli agenti stanno tentando di ricostruire le dinamiche di vita familiare della vittima e di comprendere in che rapporti fosse con il cinquantaduenne. Soltanto l’autopsia, in programma nelle prossime ore, potrà fornire ulteriori dettagli in merito alla vicenda.

I precedenti

Non è purtroppo la prima volta che la presenza di un’arma da fuoco in casa sfocia in tragedia. Il caso più noto è quello relativo all’omicidio di Marco Vannini, morto nella notte tra il 17 e 18 maggio 2015 presso l’abitazione della fidanzata. Il padre di quest’ultima, il sottufficiale della Marina Militare Antonio Ciontoli, è stato condannato in corte d’Assise d’Appello a 14 anni di carcere e la famiglia a 9 anni e 4 mesi per omicidio volontario. Il principale imputato, nel corso di questi anni, ha raccontato che stava mostrando la pistola di ordinanza alla vittima quando ha accidentalmente sparato. Una versione che non ha mai convinto gli inquirenti, dato anche il mancato allarme dato ai soccorritori nelle ore successive.

Soltanto qualche giorno fa, invece, negli Stati Uniti, un bambino di soli otto mesi ha perso la vita. Ad ucciderlo il fratellino di tre anni. Il piccolo aveva rinvenuto presso la sua abitazione l’arma da fuoco e, sfuggendo agli occhi dei genitori che erano presenti in casa, ha per gioco puntato il secondogenito. Il colpo è stato fatale.