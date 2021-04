Lei è la futura moglie del ballerino di Ballando con le Stelle: ex Miss Mondo Italia

Tra le curiosità che interessano tutti i partecipanti di Ballando con le Stelle, c’è quella della futura moglie di un ballerino del cast che, nel suo passato, è stata ex Miss Mondo Italia. Sapete di chi si tratta?

La pista di danza di Ballando con le Stelle non è solo il posto in cui i professionisti, insieme ai concorrenti in gara, danzano e mettono in scena le loro performance ma anche il luogo galeotto dove sono nati degli amori. Tra le prime storie d’amore nate tra un passo a due e un valzer, c’è stata quella tra l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto e Fabio Fulco.

L’attore e la reginetta di bellezza partecipavano alla prima edizione di Ballando, entrambi come concorrenti. Da quel momento è nato l’amore tra la diciannovenne Cristina e Fabio, una relazione durata ben dodici anni ma che alla fine si è conclusa. Il motivo della fine? L’insicurezza della Chiabotto di creare una famiglia con l’attore.

L’altra seconda coppia nata sempre a Ballando con le Stelle è stata quella formata dalla ballerina Natalia Titova e il nuotatore Massimiliano Rosolino. Il loro amore, invece, è spiccato e dura da tempo e in modo stabile, tanto che a suggellare l’unione c’è stato l’arrivo delle loro due figlie.

Ma sulla pista da ballo del talent show di Milly Carlucci c’è stata anche una coppia che è nata e lei è una ex Miss Mondo Italia: di chi si tratta?

Futura moglie del ballerino di Ballando con le Stelle: ecco l’ex Miss Mondo Italia

Il maestro Samuel Peron del programma di Ballando è caduto ai piedi di una delle concorrenti della trasmissione, ovvero la splendida Tania Bambaci, attrice e modella messinese.

Tania Bambaci è stata, nel 2010, Miss Sicilia, dopo la partecipazione a Miss Italia, dove si è classificata tra le prime 10. Dopodiché ha continuato la carriera di modella partecipando e vincendo il concorso Miss Regina d’Europa, per poi arrivare tra le prime 15 a Miss Mondo 2011.

Quando è arrivata a Ballando con le Stelle, così come lei stessa ha ammesso, il maestro di danza Samuel Peron ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine, mentre lei lo ha fatto aspettare mesi per concedergli un caffè. Rotto il ghiaccio, però, la loro storia è spiccata e la coppia vive insieme da ben sette anni, con annessa convivenza. Secondo i rumors, sembra che Tania Bambaci e Samuel Peron siano ad un passo dalle nozze.

Samuel e Tania: nozze in vista

Samuel Peron è uno dei pilastri sacri del programma di Ballando con le Stelle e da anni impegnato in una relazione stabile con l’attrice Tania. In sette anni di amore, però, non è stato tutto rose e fiore perché, così come ammesso dal maestro di danza al settimanale Di Più, la scorsa estate la coppia ha vissuto un periodo di crisi.

Tania accusava il compagno di trascurarlo per la danza mentre Samuel si sentiva incompreso da parte della Bambaci che sembrava non comprendere la sua passione e dedizione per il lavoro ed è così che la relazione ha iniziato a barcollare.

L’amore, però, ha vinto sopra tutto ed ecco l’annuncio: “Ora è come se avessimo un rapporto nuovo. E adesso vogliamo consacrarlo, sposandoci e mettendo su famiglia” aveva rivelato Samuel Peron.