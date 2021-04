Oroscopo di lunedì 19 aprile di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 19 aprile. E tu, di che segno sei?

Ariete

Questa giornata di lunedì per l’Ariete è faticosa ma qui si segnala un grande recupero a livello di idee, a livello di forza interiore: una piccola soddisfazione potrebbe essere arrivata. Magari è l’inizio di un qualcosa che porterà fortuna, per esempio chi aspettava uno sblocco, chi aspettava una piccola concessione non ha risolto il grande problema che lo perseguita però va avanti; anche chi ha affrontato un qualcosa che riguarda la salute adesso può veramente ritenersi un pochino più soddisfatto. Io direi che in questo periodo devi debellare le problematiche nate nel corso del 2020 e parte del 2019, anche in questi giorni per esempio sarebbe utile parlare d’amore in maniera positiva.

Toro

Il Toro non riesce a tacere. Tu sei una persona molto testarda: quando senti che bisogna dire qualcosa, parli, anche perché hai un Altissimo senso della Giustizia… naturalmente La tua giustizia, la tua visione delle cose che spesso contrasta con quella degli altri ed è lì che nasce la rissa verbale. Giove e Saturno contrari invitano sempre a moderare le spese, a fare il passo secondo la gamba però se per esempio hai fatto un buon praticantato, se hai dimostrato di valere in questi giorni potrebbe arrivare una bella notizia che riguarda il lavoro, oppure c’è chi inizia Finalmente il recupero, lento, di una situazione che si era bloccata.

Gemelli

I Gemelli credo che ora debbano riportare in Auge la propria creatività. Venere ha iniziato un transito importante che sarà ancora più bello il prossimo mese, quindi chi ha vissuto una crisi profonda piano piano può emozionarsi di nuovo, chi ha vissuto una separazione non fa un passo indietro soprattutto se l’ha desiderata in prima persona può seguire il proprio istinto e andare lontano. Insomma, qui si parla di un oroscopo importante che regala anche la facilità di parola: tu sai che la comunicazione è sempre molto importante per te, parlare con gli altri, riferirsi alle persone più belle che ti circondano è utile.

Cancro

Oggi la Luna si trova in Cancro. Per questo segno Ovviamente è una giornata un po’ ballerina: ricordiamo che sei governato dalla Luna quindi avere la Luna nel tuo spazio zodiacale indica il ritorno di certi pensieri particolari. Nelle relazioni sentimentali compromesse Questa è una giornata fastidiosa, Nelle nuove storie Ci vuole solo un po’ di pazienza. Un problema di lavoro o magari un dubbio potrà essere sciolto in questi giorni anche se poi la conferma, come spiego spesso, ci sarà nella seconda parte di maggio.