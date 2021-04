Oroscopo di martedì 20 aprile di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 20 aprile. E tu, di che segno sei?

Ariete

Ariete: questo è un martedì particolare. Questa Luna Protegge, c’è tanta tensione e spero che tu abbia risolto anche qualche problema fisico perché la prima parte di aprile ti ha messo particolarmente alla prova ma adesso piano piano recuperiamo energia. C’è un’estate importante: Giove e Saturno non sono più contrari come l’anno scorso, Poi ci sono stati tutti i problemi che sappiamo, che abbiamo, che stiamo vivendo, quindi è chiaro che l’Ariete esce da un periodo di grande fatica. Non sottovalutare incontri che in questo periodo potrebbero risultare decisivi.

Toro

Toro: questa settimana ti ho messo al primo posto in classifica Perché hai una grande energia, perché dalla fine di aprile fino a metà maggio puoi anche ricevere una buona notizia, non dico ottima Perché Giove e Saturno sono contrari quindi la mia interpretazione del periodo è: va bene riprendere quello che hai interrotto l’anno scorso, va bene ricevere un premio perché lo Meriti sempre sulla base di quello che hai creato nel passato, va bene recuperare quello che è stato interrotto. Questo 2021 non offre tante occasioni Creative però in amore tanta forza in più. Cinque stelle di energia Perché in qualche modo anche i sentimenti con Venere Attiva tornano positivi.

Gemelli

I Gemelli sono forti, lo saranno ancora di più, però… perché non rivalutare un rapporto se proprio non è possibile dare spazio a qualcosa di nuovo a livello Amoroso? Te lo dico perché il prossimo mese Venere sarà nel tuo segno, Quindi puoi fare qualcosa che conta entro metà maggio: dovresti cercare di concludere un accordo molto importante. Nuovi amori: ottimo cielo per chi l’anno scorso non ha potuto fare un passo importante, ora vuole mettersi in regola. Se c’è stata una separazione bisogna dimenticare. Ricorda sempre che l’estate può far nascere nuove occasioni.

Cancro

Cancro: vuoi un po’ di serenità a livello sentimentale? Questo è un periodo di osservazione e non di azione, non per colpa tua, cioè sei in attesa di novità come se un capo dovesse darti una risposta, magari in questo periodo stanno cambiando anche i vertici dell’azienda per cui lavori quindi c’è un movimento che comporta osservazione e non azione, però già è tanto sapere che non c’è più il periodo critico degli inizi di aprile, della fine di marzo. Questo mi consola e consola anche le persone che vogliono ritrovare l’amore.