Covid, in India numeri di contagi alle stelle: 1,6 milioni di casi in 7 giorni

Più di un milione di contagiati negli ultimi sette giorni a cui si aggiungono 1.761 vittime nelle ultime 24 ore per un totale di 180.530. È questo il tragico bilancio dell’India che sta registrando numeri drammatici. La buona notizia arriva guardando il numero dei contagi che, dopo cinque giorni di record, scende a 259.170. L’India, quindi, diventa il secondo Paese più colpito dal Covid-19 dopo gli Stati Uniti, superando così anche il Brasile.

Nuove restrizioni

Tante le critiche piovute sulla classe politica del Paese. In particolare contro Narendra Modi, accusato di non aver fermato la sua campagna elettorale e soprattutto di non aver bloccato il tradizionale festival indiano che da almeno due settimane ha provocato assembramenti e ha visto gente fare il bagno nel Gange.

Considerati i numeri elevatissimi, nella capitale indiana, a New Delhi è scattata la chiusura. Anche in questo caso, come già accaduto in altri Paesi del mondo, sono stati introdotti il coprifuoco e restrizioni. Decisione presa anche per aiutare gli ospedali, ormai al collasso. Si denunciano infatti carenze di posti letto, ossigeno e di medicine.