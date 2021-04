Non più task force, ma gestione politica per il Recovery: lo ha detto Draghi

Il presidente del Consiglio Mario Draghi annuncia la governance del Recovery: non sarà una task force ma un gruppo di ministri competenti.

È stato uno dei temi che ha fatto cadere il governo Conte bis, e per questo l’attuale presidente del Consiglio Mario Draghi ha preso una scelta diametralmente opposta. Se infatti l’ex premier Giuseppe Conte puntava a una task force di esperti per gestire il Recovery Fund – decisione ampiamente criticata dal leader di Italia viva Matteo Renzi -, Draghi intende creare un gruppo di ministri competenti che si occupino della questione. Una gestione politica, dunque, che può essere presa come una buona notizia. Così sono ben individuabili le responsabilità, se qualcosa dovesse andare per il verso sbagliato. La decisione del numero uno di Palazzo Chigi è stata annunciata da lui stesso nella premessa del bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

I “ministri competenti”

“La supervisione politica del piano è affidata a un comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio a cui partecipano i ministri competenti”, ha scritto l’ex presidente della Banca centrale europea (Bce). Il premier ha illustrato così la governance del Recovery italiano. E ha risolto uno dei nodi più intricati del piano per ottenere i fondi europei. Ma chi saranno questi “ministri competenti”? In primis, il presidente del Consiglio in persona. Poi i ministri tecnici di competenza, vale a dire Daniele Franco – ministro dell’Economia -, Roberto Cingolani – ministro della Transizione Ecologica -, Vittorio Colao – ministro della Digitalizzazione e Innovazione -, Enrico Giovannini – ministro della Mobilità – e Roberto Speranza – ministro della Sanità.

Le strutture per la governance del Recovery italiano

A questi sei soggetti saranno affidate la responsabilità e la supervisione politica del piano italiano. Al di sotto di questo comitato, poi, c’è “una struttura di coordinamento centrale presso il ministero dell’Economia” che “supervisiona l’attuazione del piano ed è responsabile dell’invio delle richieste di pagamento alla Commissione Ue”. Quindi Franco e il suo entourage avranno la piena gestione dell’attuazione del piano. Accanto a loro, ci sarà una struttura di valutazione e una di controllo. Tutte personalità che sono già all’interno del governo. Le amministrazioni locali invece sono responsabili dei singoli investimenti e delle riforme, e saranno queste a potersi affiancare task force di esperti locali, costituite dal governo a supporto dei territori.