Marco Eletti, accusato dell’omicidio del padre. Arrestato lo scrittore di libri

Arrestato con l’accusa di omicidio e di tentato omicidio il figlio dei coniugi Eletti, Marco Eletti, il noto scrittore di romanzi gialli.

Arrestato Marco Eletti, lo scrittore 33enne di libri gialli, accusato di aver ucciso suo padre, Paolo Eletti, e di aver tentato di uccidere sua madre. L’omicidio è avvenuto nella giornata di sabato, 24 aprile nella casa a San Marino in Rio, in provincia di Reggio Emilia.

Il motivo

Alla base del suo gesto ci sarebbero alcuni problemi economici. Pare, infatti, che questi siano stati il motivo scatenante di una accesa discussione nata tra lui e i suoi genitori. Marco Eletti, da tempo, non viveva più con i suoi genitori, aveva un lavoro e viveva con la sua compagna. Si recava spesso a casa dei suoi genitori, Paolo e Sabrina ed è proprio qui che si è consumato il tragico delitto. Il 33enne, dopo aver colpito ripetutamente il padre alla testa con un martello e aver provato ad uccidere anche sua madre, ha chiamato i soccorsi denunciando un principio di incendio. La madre, ritrovata con i polsi tagliati e in uno stato di incoscienza, è ora ricoverata in coma farmacologico indotto. La donna aveva perso troppo sangue ed era stata narcotizzata.

LEGGI ANCHE: Caso Biot, la risposta della Russia: espulso diplomatico italiano

L’accusa

Giunti nell’abitazione dei coniugi Eletti, gli agenti hanno fatto la triste scoperta. Marco Eletti è stato ascoltato tutta la notta dagli investigatori che hanno ricostruito i suoi spostamenti e confrontato quanto da lui dichiarato con quello che è stato ritrovato sulla scena del crimine. Le sue dichiarazioni, però, sono state definite contraddittorie. E il principio di incendio solo un modo per depistare le indagini. Per tale motivo, pur non avendo tra le mani una confessione, è stato emesso un provvedimento di fermo. Il 33enne, da parte sua, non si dichiara colpevole allontanando qualsiasi tipo di accusa.

LEGGI ANCHE: Tragico schianto frontale: Carlo perde la vita a 23 anni, un altro ragazzo in rianimazione

Chi è Marco Eletti

Marco Eletti è un impiegato tecnico in una azienda di ceramica a Reggio Emilia con la passione per la scrittura. Passione che, poi, si è trasformata in un lavoro. Il 33enne ha pubblicato diversi romanzi, tra i più conosciuti: «Sotto stato d’assedio», «La regola del numero sette» e «Punto d’impatto». Marco è anche un volto noto al grande pubblico poiché ha preso parte come concorrente alla trasmissione “L’Eredità” in onda su Rai 1.