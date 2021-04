Vigili fermano un ragazzo di colore tra le proteste dei passanti: è polemica. Tutto è partito da un video divenuto virale

Tutto è partito da un video amatoriale diventata virale sul web, che ha fatto scoppiare a Padova una polemica su un corpo a corpo tra tre vigili urbani e un ragazzo di colore che mentre andava in bici non si è fermato all’alt dei vigili per un controllo.

Nel video, ripreso da un passante in Via Umberto I, in centro, si vedono i vigili lottare col ragazzo che prova a divincolarsi ma finisce a terra. Uno dei tre agenti gli va sulla schiena e con un braccio gli stringe il collo. Poi si sente la voce di un passante che si ferma e dice ai vigili di fermarsi.

L’assessore alla sicurezza del comune di Padova, Diego Bonovina ha detto, a proposito di quanto occorso:«Quando mi sono state sottoposte le immagini che circolavano in rete ho subito chiesto un dettagliato rapporto su quanto accaduto al Comando della Polizia Locale». Il giovane stava procedendo in bici in senso vietato, e non aveva la mascherina.

Quando i vigili gli hanno detto di fermarsi non lo ha fatto tentando di fuggire. «Non serve ribadire», dice Bonavina «che la nostra amministrazione, da sempre e coi fatti, ha dimostrato di essere attenta tanto ai diritti quanto ai doveri di tutti. Capisco che questi episodi siano spiacevoli per tutti, agenti compresi, soprattutto dopo i gravi episodi avvenuti negli Stati Uniti, e si chieda policy di trasparenza e proporzionalità nell’uso della forza. Ma mi sento di escludere che il caso in oggetto nasca da quell’humus culturale sbagliato e correttamente condannato».