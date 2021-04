Covid Calabria, la situazione: 414 nuovi contagi e 9 morti

Il bollettino della Regione Calabria di oggi, 27 aprile 2021. Oggi vi sono +414 nuovi contagi rispetto a ieri. -1 in terapia intensiva.

La Calabria, in zona arancione da lunedì 26 aprile in zona arancione, conta 58.705 persone positive al Covid-19, quindi +414 rispetto a ieri. Le persone negative, invece, sono 647.270. Dai dati resi noti dal Dipartimento Tutela della Salute emerge un -1 in terapia intensiva con 601 persone guarite e/o dimesse. 9, invece, i deceduti.

La situazione provincia per provincia

La provincia di Cosenza è quella più colpita e conta 7.977 casi attivi. 11.083 i guariti e 448 i morti.

A Catanzaro i positivi sono 2.764. I casi risolti sono 5.834: 5.716 guariti e 118 deceduti.

A Vibo Valentia è la provincia ad oggi meno colpita con 453 casi attivi. Le persone guarite dal Covid-19 sono 4.371 e i morti sono 77.

Crotone conta 933 casi attivi e 4.429 casi chiusi (4.357 guariti e 72 deceduti)

Reggio Calabria, infine, ha 2.464 casi attivi e 17.198 guariti. I deceduti sono 281.

Casi confermati oggi

A Cosenza sono 114 i casi confermati. Catanzaro ne sono 72 mentre a Vibo Valentia vi sono 32 casi accertati. Crotone 67 e Reggio Calabria registra invece il numero maggiore di casi confermati: ne sono 129.