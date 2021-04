Nel giorno del suo compleanno, è morto oggi Luciano Romanzi, sindaco di Licenza, in provincia di Roma e vicepresidente Uncem Lazio.

Il sindaco del paesino a est di Roma era molto amato e stimato dai suoi concittadini, è morto dopo una lunga lotta contro il Covid nel giorno de suo 62esimo compleanno. Le sue condizioni purtroppo erano gravissime ed era ricoverato da giorni nell’ospedale romano.

In una nota l’Uncem esprime il suo cordoglio. “Spinto dall’affetto di tutti i colleghi e dalla sua comunità, ma anche dal Presidente Uncem Lazio Achille Bellucci, dal Presidente nazionale Marco Bussone, dal Vicepresidente Flavio Cera abbiamo seguito con apprensione e preghiera questi ultimi giorni di Luciano, 62 anni, instancabile e appassionato Amministratore“.

“Ci mancherà moltissimo – afferma il Presidente Uncem Marco Bussone, con l’Ufficio di Presidenza, Giunta e Consiglio nazionale – Il suo sorriso portava concordia. E la sua lucidità politica sono state preziose, anche negli ultimi anni per dare un nuovo Ente montano al Lazio rendendo più forti le Comunità montane“. Achille Bellucci lo descrive come “Un uomo dalle straordinarie qualità umane, di grande intelligenza e animato dai migliori sensi di giustizia e fratellanza. Un vero socialista. Luciano era anche il Vicepresidente di Uncem Lazio, la nostra Associazione. Un impegno prezioso. Amava il suo territorio più di se stesso e aveva sempre una lucida visione sul da farsi per il bene collettivo. Ci mancherà tanto, come uomo e come politico”.