Chiamami ancora amore, anticipazioni seconda puntata di lunedì 10 maggio

Gli appassionati della fiction di Rai 1, Chiamami ancora amore, sono in allerta per sapere cosa succederà nella seconda puntata che andrà in onda il prossimo lunedì, 10 maggio 2021. Intanto i due episodi avranno il titolo di La mela e Il secondo.

La fiction di Rai 1, Chiamami ancora amore, è una serie televisiva creata da Giacomo Bendotti per la regia di Gianluca Maria Tavarelli. Fin dal taglio del nastro, Chiamami ancora amore ha subito riscosso grande successo, soprattutto perché vengono riportati a galla problemi familiari che, spesso, si ripropongono nelle famiglie italiane.

La serie televisiva racconta infatti la fine di un matrimonio, durato ben undici anni, tra , Anna ed Enrico. Purtroppo, però, come spesso accade la separazione si rivela una vera e propria battaglia legale dove a pagarne le spese è il figlio della coppia, al punto che si vede la necessità di far intervenire gli assistenti sociali.

Così entra in scena anche l’attrice Claudia Pandolfi, che riveste il ruolo di Rosa Puglisi che, insieme alla coppia, ripercorrerà le tappe del loro amore per indagare su cosa non è andato nella loro storia.

Chiamami ancora amore anticipazioni: cosa succederà il 10 maggio?

Lunedì prossimo andrà in onda, in prima serata su Rai 1, la seconda puntata di Chiamami ancora amore. La puntata sarà divisa in due episodi.

Si partirà con la figura dell’assistente sociale Rosa Puglisi che è intervenuta per tutelare i diritti del piccolo Pietro, il figlio di Anna ed Enrico. La Puglisi avvierà le sue indagini per poter capire se la mamma del bambino, in passato, ha avuto delle difficoltà nel prendersi cura di Pietro.

Così sarà necessario fare un salto nel passato e partire dalla nascita del bambino fino ad oggi. Così l’assistente sociale scaverà nel profondo, interpellando anche il pediatra del bambino, per avere un riscontro con quanto dichiarato da mamma Anna.

Il motivo di queste indagini così approfondite nasce dall’allarme lanciato da Enrico che ha rivelato cose abbastanza compromettenti sulla sua ex moglie, riferendo dettagli su quando Pietro per piccolissimo e sottolineando un rapporto quasi morboso tra madre e figlio.

Secondo episodio della seconda puntata di Chiamami ancora amore

Anche nella seconda parte della puntata di lunedì prossimo, continuerà la guerra legale tra i due ex coniugi Anna ed Enrico ma questa volta le carte in tavola cambiano.

Se nel primo episodio è stato l’ex marito a voler mettere i bastoni tra le ruote a mamma Anna, questa volta sarà lui ad essere in difficoltà. Enrico entra in uno stato di auto analisi e di tristezza perché si fermerà un attimo a riflettere sul suo operato e si renderà conto che nel suo passato ha compiuto molti errori anche lui.

Dalle indagini condotte dall’assistente sociale, emergerà un episodio poco chiaro: Enrico in passato ha portato Pietro al pronto soccorso per un motivo non specificato, di cosa si tratta?

LEGGI ANCHE : Claudia Pandolfi la verità sul suo matrimonio lampo: chi è l’ex marito attore

LEGGI ANCHE : Claudia Pandolfi, cosa fa oggi l’attrice? Eccola a 45 anni [FOTO]

La Puglisi, inoltre, continuerà con le sue ricerche andando a parlare anche con l’allenatore di calcio del piccolo Pietro e da qui raccoglierà altre informazioni inquietanti. Che risvolto prenderà la vicenda?