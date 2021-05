Covid in Germania 18.034 nuovi casi e 285 decessi

In Germania sono 18.034 i nuovi casi confermati di coronavirus e si sono registrati altri 285 decessi a causa della pandemia. I dati aggiornati dell’Istituto Robert Koch parlano di un totale di 3.451.550 contagi con 83.876 decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I casi attivi sono circa 282.900, mentre sono circa 3.084.700 le persone guarite dopo aver contratto il coronavirus. L’incidenza dei contagi negli ultimi sette giorni è pari a 132,8 casi ogni 100.000 abitanti.

LEGGI ANCHE: Vaia: “Rendiamo la scuola più sicura. Avanti con i vaccini ai più giovani”

Nel frattempo, sta per arrivare il pass per i vaccinati. I tedeschi vaccinati, infatti, avranno libertà di movimento e non saranno tenuti a rispettare le norme di distanziamento e il coprifuoco. Gli immunizzati, dunque, potranno andare in giro senza restrizioni mentre chi ancora deve sottoporsi alla somministrazione del vaccino deve rispettare le regole. Le nuove norme dovranno andare in vigore nei prossimi giorni, questa settimana o la prossima come precisa il ministro della Salute Spahn.