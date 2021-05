Denise Pipitone, spunta una intercettazione: «Anna Corona è in casa con una bambina»

Spunta una nuova clamorosa intercettazione in merito al caso Denise Pipitone. Oggi l’ispezione a casa di Anna Corona.

Dopo la decisione da parte della Procura di Marsala di riaprire le indagini sul caso di Denise Pipitone, continuano ad emergere nuovi dettagli. Questa mattina, i Carabinieri hanno ispezionato la casa di Anna Corona, la madre della sorellastra di Denise. E, in merito a questo, nel programma “Pomeriggio 5” condotto da Barbara d’Urso è stata diffusa una clamorosa intercettazione.

L’intercettazione

La conduttrice del programma spiega che i Vigili del Fuoco e i Carabinieri sono impegnati nell’ispezione della casa di Anna Corona, madre della sorellastra di Denise. Ispezione che arriva «dopo una segnalazione alla Procura». «L’avvocato Frazzitta (il legale di Piera Maggio ndr.) ha affermato che la segnalazione non è anonima» sostiene la conduttrice. Questo, dunque, potrebbe aprire un nuovo capitolo sulla scomparsa di Denise Pipitone. Viene fatta ascoltare, in un secondo momento, una intercettazione ambientale: una bambina risponde al telefono in casa di Anna Corona. Quest’ultima la zittisce prontamente. Ad un «Pronto» segue un «Stai zitta». Non è ancora chiaro se si tratti di un bambino o di una bambina.

L’inaspettata ispezione nella casa di Mazara del Vallo viene giustificata così da Luciano Garofalo, ex comandante dei RIS di Parma: «È molto probabile sia arrivata una segnalazione in Procura. La Procura non può permettersi di fare ulteriori errori come successo in passato. Perché la segnalazione è arrivata ora? Gli animi, le coscienze sono stati scossi dagli ultimi avvenimenti».

La reazione di Piera Maggio

Piera Maggio, madre di Denise, ha commentato così la notizia dell’ispezione a casa di Anna Corona: «Sono scioccata. Non nego che ho pianto. Mi aspettavo almeno una telefonata: non sapevo che si stesse cercando il cadavere di Denise».