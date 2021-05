USA, antica statua romana importata illegalmente: spunta una celebrity

La statua era stata sequestrata nel porto di Los Angeles nel 2016 e nei documenti americani Kim Kardashian viene indicata come «importatrice».

Le autorità americane hanno disposto il rientro in Italia di una antica statua romana che è stata importata illegalmente negli Stati Uniti. Il sequestro del reperto archeologico è avvenuto nel 2016 nel porto di Los Angeles. L’archeologo che si è occupato del lavoro ha affermato che il frammento della statua sia stato «saccheggiato, contrabbandato ed esportato illegalmente».

La statua

Nei documenti americani la statua viene presenta come «Frammento di Atena Samian di Myron». E, come spiega un archeologo italiano, ha uno «stile classico e rappresenta una scultura greca originale». Era stata trasportata in un carico di cinque tonnellate.

Ma cosa c’entra Kim Kardashian in tutto ciò? Dai documenti esaminati dall’agenzia di stampa francese AFP, sembrerebbe che l’opera fosse diretta proprio alla celebrity americana. Stando a quanto riportato nelle ricostruzioni fatte dagli agenti, un mercante di arte originario del Belgio era stato assunto proprio per decorare la villa della Kardashian,. Villa che avrebbe dovuto ospitare l’antica statua romana. Immediata la risposta di un portavoce della famosa modella, il quale smentisce qualsiasi collegamento con il fatto. Lo stesso riferisce all’agenzia francese AFP che si trattava di «informazioni non accurate».