Scrive cinque lettere di addio ai familiari, poi si toglie la vita a 14 anni

Lei aveva pianificato tutto nel dettaglio, messaggi di addio compresi, ma i parenti non riescono a darsi una spiegazione su quanto è successo.

Cinque lettere, indirizzate a fratelli e genitori, per dire addio alla sua famiglia. Così ha scelto di togliersi la vita un’adolescente di appena 14 anni ad Arcella, quartiere di Padova. Aveva pianificato tutto nei dettagli: sapeva che sarebbe rimasta da sola a casa lo scorso sabato, primo maggio, quindi ha scritto i messaggi per i suoi parenti e si è suicidata nella sua camera da letto. Una programmazione che fa pensare a una sofferenza evidente da parte della giovane, eppure la famiglia non riesce a darsi una spiegazione di fronte a un tale gesto. Per fare chiarezza, gli inquirenti in queste ore stanno passando al setaccio il telefono cellulare della ragazza per capire cosa potrebbe averla sconvolta e portata a scegliere di togliersi la vita.

Le lettere scritte dalla ragazza

La 14enne in questione era una studentessa iscritta al primo anno di un istituto tecnico. Ha fatto trovare ai suoi parenti, al rientro a casa, cinque messaggi scritti. La prima indirizzata a tutta la famiglia: “Vi voglio bene so che ho fatto una sciocchezza, mi dispiace”, è scritto. Un colpo al cuore per chiunque le volesse bene. Le altre quattro erano vere e proprie lettere, in busta chiusa, dedicate al fratello, alla sorella, al padre e alla madre. Al momento gli scritti della giovane non sono ancora stati letti dagli agenti della Squadra mobile, per una questione di rispetto nei confronti dei familiari della vittima e della ragazza stessa. Ma – prima o poi – per completare l’indagine, dovranno analizzarli.

Le indagini

In attesa di visionare le lettere scritte a mano dalla 14enne, il pubblico ministero Andrea Girlando, titolare del fascicolo, ha appunto ordinato il sequestro dello smartphone della giovane. Cellulare che verrà analizzato nei minimi dettagli per scoprire se al suo interno è possibile rintracciare il movente del suo gesto estremo. Gli inquirenti hanno da subito appurato il suo andamento scolastico, ma è risultato non avesse alcun problema con gli studi. Così come è stata scartata l’opzione di un amore finito male, o mai iniziato, visto che non ne sono state trovate tracce. Nel frattempo sul corpo della studentessa è stato realizzato un primo esame esterno. Stando a quanto riscontrato dal medico legale, i segni combaciano con quelli di un suicidio.

Cosa è successo quel primo maggio

Sapeva che quel giorno, sabato primo maggio, la sua famiglia sarebbe uscita. Così lei ha raccontato ai suoi genitori di non poter uscire di casa, dal momento che aveva un appuntamento online con i compagni di classe. Avrebbero dovuto connettersi tutti insieme in videoconferenza e fare i compiti in gruppo. Invece l’adolescente ha aspettato di sentire la madre e il padre uscire di casa, per mettere in atto il suo piano. Si è impiccata con un filo elettrico all’armadio della sua camera. E nessuno dei suoi cari riesce a capirne il motivo.

La 14enne infatti non aveva mai mostrato i sintomi della depressione. Né tantomeno aveva mai adottato comportamenti che destassero sospetti sul suo stato di salute mentale. La giovane è stata trovata morta al rientro dei genitori, che hanno fatto subito scattare l’allarme. Ma non è servito a nulla. Anche se i soccorsi sono arrivati in pochi minuti, ormai per la studentessa non c’era più nulla da fare. Al padre, quindi, non è restato che avvisare la scuola della tragedia appena avvenuta, tramite una e-mail spedita alla coordinatrice di classe.