Tragedia sul lavoro, un operaio di 52 anni precipita da un ponteggio e muore

Un operaio di 52 anni è precipitato da un ponteggio ed è morto. La tragedia questa mattina, intorno alle 11 a Tradate (Varese).

Secondo quanto emerso l’uomo sarebbe scivolato dalla struttura all’interno di un cantiere di un centro commerciale, cadendo nel vuoto per circa quattro metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 ma, nonostante il tentativo di rianimarlo, l’uomo è morto. Sono intervenuti i tecnici Ats. Indagano i carabinieri.

Ennesima tragedia

Ennesima tragedia sul lavoro. Nei giorni scorsi, il decesso di Luana D’Orazio, la 22enne morta in fabbrica, stritolata da un macchinario, al momento sono in corso indagini per comprendere chi siano i responsabili della morte della giovane.