Un Posto al Sole, anticipazioni lunedì 17 maggio: Franco minacciato da Biagio

La nuova puntata odierna di Un Posto al Sole garantirà numerosi colpi di scena. In modo particolare, al centro dell’attenzione, ci saranno sempre i cantieri Flegrei. Nella fattispecie, ad avere grossi problemi, non sarà Roberto Ferri ma purtroppo Franco Boschi. Quest’ultimo, assunto come addetto alla sicurezza per scovare il sabotatore, si ritrova ora a vedersela con il vero mandante dei guai dell’azienda nautica. Scopriamo tutto quello che succederà nella puntata di questa sera alle ore 20:45 circa su Rai Tre.

Le minacce continue

Franco Boschi è sicuramente uno dei protagonisti assoluti di Un Posto al Sole. Nelle ultime puntate, però, l’uomo ha rischiato veramente grosso. In modo particolare, nonostante la strada con Roberto Ferri sembrerebbe essersi allontanata, continua la sua ricerca spasmodica dei reali colpevoli dei sabotaggi ai cantieri Flegrei. Per tale ragione, infatti, riceverà molte minacce da Biagio Starace, colui che si sta servendo di Pietro Abbate e dei suoi rancori nei riguardi di Roberto Ferri per impadronirsi dell’azienda. Proprio nelle prossime puntate, però, verrà scongiurato il peggio per Angela e Bianca anche se, verrà fuori, una vecchia conoscenza di Ferri che agirà alle sue spalle. Sarà proprio lui che, come una reazione a catena, si è servito dapprima di Ernesto Gargiulo, poi di Pietro Abbate ed infine di Biagio Starace. Chi si nasconderà dietro tale identità? Presto i nodi verranno al pettine.

Il corteggiamento asfissiante

I fan di Un Posto al Sole sanno benissimo che Michele e Silvia non stanno attraversando un periodo semplice. In modo particolare, infatti, l’uomo dopo aver perso il lavoro in radio si ritrova in estrema difficoltà. Su monito della moglie e di alcuni amici, ha deciso di rimboccarsi le maniche e seguire un corso per il giornalismo on line. Nel frattempo, però, in un momento così delicato, Silvia ne risente dell’aria pesante che si respira in casa e non può fare a meno di notare del corteggiamento asfissiante che un misterioso cliente le sta riservando, ormai da giorni, presso il Caffè Vulcano.

Quest’ultimo, di nome Giancarlo, continuerà a corteggiarla senza remore al punto che anche il vice chef, Samuel Piccirillo, si accorgerà di tutto. Il momento delicato e difficile che Silvia sta vivendo con suo marito Michele, potrebbe farla capitolare in un qualcosa di extra coniugale. Sarà una semplice amicizia oppure questo episodio potrebbe mettere nuovamente in crisi la coppia? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti con la soap di Rai Tre.

Un Posto al Sole e le scuse di Raffaele a Renato

Il rapporto tra Raffaele e Renato è sempre stato apprezzato dai fan di Un Posto al Sole. Gli appassionati della soap di Rai Tre, però, hanno notato che nell’ultimo appuntamento della scorsa settimana, il custode di Palazzo Palladini era stato un po’ duro con l’amico di vecchia data.

Proprio nella puntata odierna, però, cercherà di rimediare soprattutto porgendo le sue scuse sincere. Nel frattempo, Poggi, continua a preoccuparsi dei rapporti sentimentali di suo figlio Niko.