In ogni passo di danza Elena D’Amario mette tutto il suo talento, oltre che l’infinita passione e l’impegno profuso in questi anni di carriera: ne ha fatta di strada da Amici 9 ed è riuscita a diventare una ballerina di fama internazionale, nota sia in Italia che negli Stati Uniti.

Elena D’Amario, nata a Pescara il 17 giugno del 1990, è diventata una ballerina professionista e coreografa. Ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della danza fin da giovanissima, per poi esordire anche a livello televisivo.

Nel 2008, a soli 18 anni, partecipa alla sua prima trasmissione, Il ballo delle debuttanti, condotto da Rita Dalla Chiesa. Ma ha raggiunto il successo nella nona edizione di Amici di Maria De Filippi.

Elena D’Amario: la carriera della ballerina dopo Amici 9

La ballerina si è fatta notare dagli esperti del settore danza dopo essersi esibita con due componenti della Parsons Dance Company. In quella circostanza è stato proprio il fondatore della compagnia, David Parson, a volerla fortemente nel suo corpo di ballo: da Amici 9 Elena è passata a vivere e lavorare a New York, diventando prima ballerina della compagnia, e girando il mondo in tour.

Dopo questa importantissima avventura all’estero, Elena è tornata a casa, o per meglio dire è tornata nel posto in cui tutto è cominciato: da anni, infatti, la vediamo ad Amici ma con un ruolo ben diverso da quello della concorrente. A partire dal 2015 la ballerina fa parte del gruppo dei professionisti della trasmissione. Il suo compito è quello di supportare e aiutare i ragazzi della scuola di Amici nella preparazione, oltre che quello di interpretare le esibizioni come esempio di quanto poi dovranno replicare i ballerini concorrenti.

Anche quest’anno la D’Amario ha preso parte al talent tra i ballerini professionisti, regalando al pubblico una serie di performance indimenticabili. Oltre a dare prova del suo talento ha mostrato, ancora una volta il suo temperamento, discutendo con l’insegnante di ballo Alessandra Celentano per difendere l’allieva Rosa finita nel mirino dell’esigente professoressa di classico.

Elena, tecnica ed interpretazione che hanno conquistato il pubblico della danza

Elena è cambiata molto da Amici 9: i suoi allenamenti negli anni le hanno fatto guadagnare un fisico a dir poco statuario e la sua tecnica si è perfezionata di tour mondiale in tour mondiale. Su Instagram la ballerina può contare su un nutrito gruppo di follower che sono sempre lieti di osservare la sua vita quotidiana, i suoi lavori, ma anche i momenti che condivide in famiglia.

La sua vita sentimentale è finita spesso al centro delle cronache gossip: durante la sua permanenza nella scuola è stata legata al cantante Enrico Nigiotti, che le lasciò il suo posto, rinunciando a sfidarsi con quella che era la sua fidanzata. Poi è stata legata al ballerino di Amici Alessio La Padula. Elena ha partecipato anche a diverse pubblicità e video musicali: la ballerina è stata scelta come protagonista del videoclip Me ne frego di Achille Lauro.