Coldiretti: con slittamento coprifuoco +10% di incassi, possibili doppi turni

Lo slittamento del coprifuoco alle 23.00 sarà una boccata di ossigeno per i ristoratori. Coldiretti stima un aumento degli incassi del 10% in virtù della possibilità di effettuare i doppi turni. Adesso, per un ulteriore miglioramento, si attende la riapertura delle attività che hanno a disposizione soltanto spazi al chiuso.

Un aumento degli incassi pari al 10%. Questa la previsione di Coldiretti per le attività di ristorazione a seguito dello slittamento del coprifuoco alle ore 23.00. Un’ora in più che permetterà a migliaia di ristoratori di effettuare il cosiddetto doppio turno, che prima di ciò era impraticabile. I locali aperti, tuttavia, non sono ancora tanti. All’appello, infatti, mancano quelli che non hanno a disposizione spazi all’aperto. In base alle norme del nuovo decreto essi potranno riaprire soltanto il 1° giugno nel rispetto delle regole utili ad evitare la diffusione del virus. In totale sono circa 180 mila ristoranti, pizzerie e trattorie ad attendere il “via libera”. Da quel giorno, nonché da quando il coprifuoco slitterà ulteriormente fino ad essere definitivamente abolito, i ricavi dovrebbero essere progressivamente maggiori.

Le stime di Coldiretti

“Lo spostamento di un’ora del coprifuoco è un primo importante passo verso la riapertura totale con il via libera dal 1 giugno ai pasti al coperto a pranzo e cena che consente la riapertura di circa 180 mila realtà della ristorazione lungo la Penisola che non dispongono di spazi all’aperto“. Lo ha sottolineato Coldiretti a seguito dell’entrata in vigore del nuovo decreto. “La riapertura dei ristoranti a pranzo e cena per chi non ha spazio esterno riguarda circa la metà dei servizi di ristorazione presenti con i posti all’aperto dei locali che sono, però, molti meno rispetto a quelli al coperto. L’entrata in vigore del decreto a pieno regime con il superamento del coprifuoco il 21 giugno e la riapertura totale vale per la ristorazione almeno 3,5 miliardi al mese di maggiori incassi per la ristorazione“.

Le stime subiranno un ulteriore miglioramento con l’arrivo dell’estate. Un gran numero di turisti, infatti, è atteso in Italia. “Il via libera era atteso infatti anche per sostenere il turismo nazionale e straniero dopo lo stop alla quarantena da Paesi Ue dell’area Schengen, da Gran Bretagna e da Israele oltre ai voli Covid free dagli Stati Uniti. Il cibo infatti è diventato la voce principale del budget delle famiglie in vacanza in Italia con circa un terzo della spesa di italiani e stranieri destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per street food o specialità enogastronomiche, senza dimenticare i souvenir“. A beneficiarne, tuttavia, non sarà per questa ragione soltanto il settore del turismo, bensì “a cascata – conclude Coldiretti – l’intero sistema agroalimentare con ben oltre un milione di chili di vino e cibi invenduti dall’inizio della pandemia“.