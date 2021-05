Ex del Grande Fratello: annuncio emozionante | Il web esulta

Un annuncio emozionante e commovente che un ex vincitore del Grande Fratello ha dato ai suoi follower attraverso il suo profilo Instagram: “Sono diventato papà”.

Gli appassionati del reality di canale 5 di sicuro non hanno dimenticato, nella rosa dei vincitori dell’edizione ‘nip’, quella delle persone normali, il concorrente italo – giapponese salito sullo scranno più alto dell’undicesima edizione del Grande Fratello.

Si chiama Andrea Hirai Cocco, nato da padre italiano e da madre giapponese, approdò nella Casa di Cinecittà e si distinse per la sua eleganza e il suo garbo, tanto da diventare il vincitore dell’edizione. In quell’occasione, per Andrea, ci fu anche l’inizio di una relazione d’amore con Margherita Zanatta, una storia che non ebbe un lieto fine.

Così l’ex vincitore del Grande Fratello volta pagina e trova l’amore vero nelle braccia della sua attuale compagna, Teresa Aiello, ingegnere e insegnante siciliana trasferita a Vicenza, e che lo ha reso da pochissimi giorni papà.

Andrea Cocco, ex vincitore del Grande Fratello, fa un annuncio

Parole dolcissime e cariche di amore, come solo un neo – papà può fare, rivolte al suo bambino appena nato e condivise sul suo profilo Instagram. In questo modo Andrea Cocco, ex vincitore dell’undicesima edizione del Grande Fratello, ha comunicato al popolo del web di essere diventato padre del piccolo Massimo Girolamo Chikahiro Cocco Hirai, un nome particolare che porta con se le origini italo-giapponesi di Andrea.

Non è chiara la data di nascita del piccolo Cocco junior che, probabilmente, è venuto alla luce lo scorso 14 maggio 2021 ma Andrea ha pubblicato la foto di sua figlio ringraziandolo pubblicamente per avergli dato l’onore della paternità.

Nella didascalia, l’ex gieffino ha raccontato gli istanti precedenti al parto della sua compagna, e ha raccontato di essere fuori alla sala parto in trepida attesa, così emozionato che, appena ha sentito il primo vagito di suo figlio, non è riuscito a trattenere l’emozione e a piangere.

Andrea Cocco ha aggiunto di aver immaginato che, in quel momento così unico e emozionante, ci fossero anche i bisnonni del piccolo appena nato, Ottavio e Fernanda, Reiko e Chikao, un modo per far sapere loro che, con la nascita del piccolo Massimo, la storia della loro famiglia stava continuando.

Il dolcissimo post di papà Andrea, si conclude con parole cariche di amore: “Spero di essere alla tua altezza e che tu mi possa insegnare ad essere un buon padre” conclude così l’ex vincitore del Grande Fratello.

Chi è la compagna di Andrea Cocco?

Sotto i riflettori delle telecamere di Mediaset, tra Andrea Cocco e la sua coinquilina Margherita Zanatta era nato il feeling d’amore. Il giovane italo – giapponese, entrato nella Casa da fidanzato, era stato tradito fuori dal reality dalla sua storica fidanzata e, così, aveva trovato consolazione nelle braccia di Margherita.

A gioco concluso, la loro relazione è durata per ben due anni, fino ad arrivare al capolinea. In questo modo per Andrea Cocco è arrivato l’amore vero con Teresa Aiello, una relazione che sembra essere nata circa due anni fa. I due, però, hanno sempre cercato di tutelare la privacy delle loro vite, per cui sono trapelate pochissime informazioni e la stessa Teresa ha il profilo social blindatissimo.

Sappiamo che la Aiello, con la quale Andrea ha pochissime foto pubbliche, non appartiene al mondo dello spettacolo e vuole vivere con discrezione il suo amore con Cocco.