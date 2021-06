Letta contro Salvini: “Mai più al governo insieme”

Il segretario dei dem duro con l’ex-ministro dell’Interno, annuncia che alla fine del Governo Draghi non ci saranno altre alleanze con Salvini. Letta commenta poi l’alleanza con Conte e la crisi economica.

Ancora tensioni nella maggioranza tra Enrico Letta e Matteo Salvini. Il segretario del Partito Democratico si dice stanco dei tentativi di sabotaggio del leader del Carroccio, tanto da annunciare che “non saremo mai più al governo con Salvini” e commenta l’attuale situazione politica e i rapporti con gli alleati.

“Ogni giorno il governo fatica perché c’è una maggioranza eccezionale, non saremo mai più al governo con Salvini, come non lo siamo mai stati, ma sono contento di questi mesi” dichiara il leader dei dem. Letta poi sfida la Lega sul tema della giustizia. “Salvini penso che lo fa per evitare la discussione, lo ha anche detto che non vuole fare la riforma della giustizia oggi con noi, e vuole buttare la palla in calcio d’angolo. Noi invece diciamo che la riforma la vogliamo fare oggi in Parlamento”, dice intervistato da Rainew 24 a proposito dei referendum sulla giustizia depositati da Lega e Partito Radicale.

LEGGI ANCHE: La protesta dei lavoratori Air Italy: “Vogliamo risposte dal governo” [VIDEO]



“È evidente – aggiunge – che ora abbiamo davanti molte scelte complesse sul dopo pandemia. L’economia sarà come prima? Non credo. Dobbiamo avere una crescita all’insegna della sostenibilità, ma cosa significa questa parola? Vuol dire fare tante scelte impegnative che cambieranno i nostri modi di vita: si viaggerà di più sui treni, più metropolitane leggere nelle città, vetro al posto della plastica. Siamo tutti pronti? No. Per questo entriamo in una fase eccezionale ma affascinante“.

La pandemia ha bloccato la gestione del personale di molte azienda, ma breve scadrà il blocco dei licenziamenti, punto su cui ci sono diverse tensioni dentro il Governo Draghi. “Il blocco dei licenziamenti è stata una misura straordinaria, che abbiamo avuto solo in Italia. Noi immaginiamo una uscita graduale e selettiva. In alcuni settori non ha senso il blocco dei licenziamenti, come nell’edilizia dove, col superbonus, non ha proprio senso. Altri settori come i servizi o il tessile sono in grande difficoltà. Dobbiamo individuare i settori in difficoltà e aiutarli a più non posso”, ha detto Letta.

LEGGI ANCHE: Centrodestra sempre più diviso, Salvini esclude Meloni dalla federazione



Infine le alleanze, in particolare quella con il M5S. Rischio che Giuseppe Conte venga silurato dai suoi stessi compagni di partito? Oppure l’ex-premier staccherà la spina al Governo Draghi per avere un maggiore peso e andare a elezioni anticipate? “Mi sembrano gossip, a cui non vado dietro. In due mesi da quando sono rientrato in Italia la ‘gossip mania’ è diventata sport nazionale. Prima era niente rispetto a ora. Io rimango ai fatti e Conte sta facendo un ottimo lavoro come dimostra l’ottima soluzione trovata per Napoli con un ottimo candidato comune tra Pd e M5s».