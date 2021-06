Centrodestra sempre più diviso, Salvini esclude Meloni dalla federazione

La frattura tra Lega e Fratelli d’Italia è sempre più evidente: Salvini vuole escludere Meloni dal progetto di un centrodestra federato.

La crisi all’interno del centrodestra è sempre più profonda. Lo dimostrano le parole di Matteo Salvini, leader della Lega, a proposito del progetto di una federazione che riunisca i partiti di destra. “Credo e spero entro giugno di arrivare alla federazione delle forze del centrodestra, almeno di quelle che sostengono il governo Draghi“, ha detto esplicitamente il capo del Carroccio in un’intervista rilasciata a Il Giornale. L’unico partito che sta all’opposizione – sembra inutile ricordarlo – è quello di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia.

L’esclusione di FdI dalla federazione di centrodestra

Così, senza troppi giri di parole, Salvini ha escluso Meloni dal progetto di un centrodestra federato. Il motivo? Al numero uno della Lega “sembra difficile federare forze di maggioranza e di opposizione“. Ma in realtà gli attriti tra i due leader politici sono iniziati proprio con la creazione del governo Draghi, quando Salvini ha scelto di far parte di un esecutivo di unità nazionale, mentre Meloni ha preso la decisione opposta. Lì le strade di Lega e FdI hanno iniziato a separarsi. Poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso: il voto contrario della Lega alle mozioni di sfiducia nei confronti del ministro della Salute Roberto Speranza presentate dal partito di Meloni.

LEGGI ANCHE: Ancora un morto sul lavoro, vittima nel bergamasco

Lo scontro tra Salvini e Meloni per la leadership del centrodestra

Oltre alla frattura che si può creare tra un partito di maggioranza e uno di opposizione, tra Salvini e Meloni non scorre buon sangue anche per la questione della leadership del centrodestra. Guidata finora dal capo del Carroccio, la coalizione presto potrebbe avere un nuovo numero uno. Secondi i più recenti sondaggi della Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per AGI, il partito di Giorgia Meloni ormai si troverebbe a un passo dalla Lega: soli due punti percentuali di differenza. Una distanza irrisoria, dal momento che i sondaggi non rappresentano lo specchio preciso della realtà.

LEGGI ANCHE: Processo Ilva, parla uno degli avvocati delle parti civili [VIDEO]

Le elezioni politiche del 2023

Nonostante quanto appena riferito sull’esclusione di Meloni dalla federazione del centrodestra, Salvini ha anche aggiunto: “Ma io dico che abbiamo il dovere di creare con tutti liste comuni nel 2023. Tutti insieme nel maggioritario, scegliendo candidati comuni a tutto il centrodestra, poi ciascuno farà la sua gara nel proporzionale e lì esprimerà la propria identità”. Ma il capo del Carroccio potrebbe rimanere deluso sotto più punti di vista: oltre al fatto che potrebbe essere scalzato dalla leadership del centrodestra, sembra difficile pensare a un candidato comune per le politiche, dal momento che Salvini e Meloni non riescono a mettersi d’accordo neanche per il candidato da far correre alle comunali di Roma.