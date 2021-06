La protesta dei lavoratori Air Italy: “Vogliamo risposte dal governo” [VIDEO]

La compagnia Air Italy (ex Meridiana) è fallita da oltre un anno, nonostante gli impegni presi nel 2016 dal governo (c’era Renzi premier) e all’ingresso di Qatar Airways.

1450 lavoratori appesi ad un filo, e al momento disoccupati. Una compagnia aerea totalmente smantellata, nel giro di pochi mesi. Investitori arabi che prima promettono e poi non mantengono, rimettendoci anzi un sacco di soldi. Sono questi gli ingredienti dell’ennesima, nota ed indigesta ricetta “a perdere” dell’aeronautica civile italiana.

LEGGI ANCHE: “Buon compleanno Alitalia”: i lavoratori della compagnia di bandiera di nuovo in piazza [VIDEO]

Dopo la telenovela – anche questa amarissima – di Alitalia, ecco la storiaccia di Air Italy, la compagnia che avrebbe dovuto raccogliere l’eredità di Meridiana e rilanciare un brand comunque storico per il traffico aereo del nostro paese. L’ingresso di Qatar Airways e le buone intenzioni (immancabili) della politica avevano fatto ben sperare. Addirittura, nelle intenzioni iniziali (e parliamo solo di qualche anno fa) c’era quella di sorpassare Alitalia e diventare la prima compagnia italiana.

Ma le belle intenzioni hanno fatto poca strada, e nel febbraio del 2020 – prima dunque dell’arrivo della pandemia di covid e delle chiusure – Air Italy è stata messa in liquidazione. Troppo elevate le perdite rispetto ai guadagni. A rimetterci di più, come sempre, i lavoratori: piloti, assistenti di volo, personale a terra. Vittime di una gestione folle degli asset aeronautici italiani, che non riescono a trovare management in grado di non farli fallire.

LEGGI ANCHE: Il virologo Pregliasco a Meteoweek: “Necessaria prudenza, ma ne stiamo uscendo” [VIDEO]

Proprio i lavoratori (sono oltre 1400 rimasti senza lavoro) hanno inscenato, insieme ai sindacati, una protesta sotto la sede della Camera dei Deputati, a Montecitorio. Una manifestazione rumorosa, in cui è stata rappresentata la disperazione, la rabbia e la frustrazione di donne, uomini, famiglie a cui nessuno riesce (o vuole) dare risposte. Nel video in testa all’articolo il report della protesta delle lavoratrici e dei lavoratori Air Italy.