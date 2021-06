Il Movimento 5 Stelle divorzia da Casaleggio, ma non è chiaro cosa diventerà

Le strade di Rousseau, e quindi di Casaleggio, e del Movimento 5 Stelle si sono separate ufficialmente. E non senza polemiche. Un cambiamento epocale per il progetto politico nato dall’incontro tra Grillo e Gianroberto Casaleggio.

La notizia: il Movimento 5 Stelle si sgancia definitivamente da Rousseau, e Davide Casaleggio abbandona il partito/movimento “sbattendo la porta”. “Nemmeno mio padre riconoscerebbe cosa è diventato”, avrebbe dichiarato il figlio di Gianroberto Casaleggio, uno dei due padri del progetto politico che in un decennio ha obbligato a rivedere l’impianto bipolare che l’Italia stava provando a darsi. Grillo e Casaleggio: quando si parlava di Movimento 5 Stelle il pensiero, fino a qualche anno fa, andava automaticamente o quasi a questi due personaggi. Nel bene e nel male, il progetto politico che è arrivato ad essere partito di maggioranza in parlamento e a governare – non da solo – il paese, è opera loro. Nessun dubbio su questo. Certo, con il passare degli anni ed il rafforzarsi del movimento sul territorio e sopratutto nelle aule di rappresentanza politica sono emersi altri volti, altri nomi. Di Maio, Di Battista, Fico, Lombardi, Crimi, Toninelli, Taverna: personaggi divenuti familiari agli italiani, che ormai rappresentano, volenti o nolenti, quello che è diventato uno dei principali partiti politici del paese. Ma sulla paternità del progetto politico, nessun dubbio: Grillo e Casaleggio.

Correnti, scontri, contrapposizioni, lotte intestine, dibattito interno, epurazioni. Tutto quello che caratterizza un partito politico e che – anche in maniera deteriore – ne caratterizza il dibattito interno, nel M5S c'è. L'immagine di "cittadini al servizio di cittadini", di "portavoce", di movimento in cui "ognuno vale uno" ormai è più narrazione che realtà. E meno male! Perchè la politica ha regole – scritte e non scritte – che sono certamente perfettibili ma che comunque caratterizzano un impianto di ruoli, modelli, strumenti e modalità che vanno a tutelare la democrazia dell'Italia. Democrazia garantita dalla rappresentatività ampia: quella che veniva sbandierata proprio attraverso Rousseau, ma che tale non appariva proprio. Ed è emblematico che proprio intorno alla tanto discussa piattaforma si sia consumata la rottura tra il Movimento e Casaleggio, con tutto quello che rappresenta. Che poi i 5 Stelle si arrabbiano, se vengono chiamati "partito". Ma questo è..

Qualche centinaio di migliaia di iscritti a deliberare (nemmeno tutti, poi) su decisioni relative alla vita di un partito/movimento che conta ormai milioni di elettori: questa era la rappresentanza che garantiva la piattaforma Rousseau: non certo il massimo, ad essere onesti. Ad esempio, citiamo testualmente “Il blog delle Stelle” sul voto che decise il sostegno del M5S al governo Draghi: “Alle ore 18:00 di oggi, giovedì 11 febbraio 2021, si è conclusa la consultazione su Rousseau attraverso la quale gli iscritti aventi diritto di voto hanno potuto esprimersi su un eventuale supporto a un Governo presieduto da Mario Draghi. Hanno espresso la propria preferenza 74.537 iscritti su una base di 119.544 iscritti aventi diritto di voto”.

Poco più di 74mila persone hanno deciso su una questione relativa al sostegno politico ad un governo: la massima decisione possibile che un partito – che è anche quello maggioritario in entrambi i rami del Parlamento – debba prendere. Insomma, un sistema che non convinceva. Ma non è certo per questo motivo che il Movimento si è separato da Rousseau. La questione è del tutto politica: Giuseppe Conte sta aspettando, pronto ad assumere la leadership dei grillini (se si possono ancora chiamare così). L’ex premier è un “animale politico”, ed ha imparato molto bene a destreggiarsi nella palude delle ambiguità e dei compromessi della politica italiana. Ha imposto l’agenda politica, ha stabilito un’intesa con il Partito Democratico, ha offerto una prospettiva diversa ad un movimento nato per incanalare dissenso, rabbia, frustrazione e delusione ed ora “obbligato” ad offrire una prospettiva politica a chi l’ha votato. Cosa che fino ad ora è avvenuto a sprazzi. La scelta ormai era indifferibile: o Conte o quello che c’era prima. La separazione da Casaleggio (figlio) appare un pò l’assassinio e la cannibalizzazione del padre di freudiana memoria, necessaria a diventare padroni del proprio destino. Certo, resta Grillo a rappresentare un legame con il passato: ma il comico genovese, oltre ad aver manifestato negli ultimi tempi visioni di rinnovamento, al momento è impegnato a gestire la vicenda del figlio accusato di stupro. Staccarsi da Rousseau è l’inizio formale di un percorso di cambiamento: oltre alla gestione del senso di colpa – sempre per citare Freud – c’è ora da decidere cosa diventare. Se il governo Draghi dura fino alla fine della legislatura, c’è tempo fino al 2023 per farlo: non è tantissimo tempo. In mezzo ci sono le amministrative, che potrebbero essere un banco di prova: nel bene e nel male.