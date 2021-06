Elena Livigni Jimenez, la mamma: “Era felice con lui”. Le amiche: “L’ha uccisa”

Le parole della madre della vittima della “Tragedia di Ibiza”: rapporto sereno col fidanzato, per la donna si tratterebbe solo di un incidente. Diversa opinione di investigatori e amiche.

Continuano le indagini sulla fine di Elena Livigni Gimenez, la ragazza deceduta a Ibizia dopo essere precipitata dal balcone dell’hotel dove alloggiava. La giovane, 21 anni, è morta insieme al fidanzato 26enne sospettato di omicidio-suicidio. Dalle indagini pare infatti che la ragazza non si sarebbe gettata da sola.

Oggi sul quotidiano Il Giorno è intervenuta la madre di Elena, Carmen Gimenez, docente di spagnolo all’Università Bocconi, la quale non crede a nessuna delle ipotesi finora in campo e ipotizza invece un tragico incidente per la figlia e il compagno. La donna racconta di una relazione serena tra la figlia e il fidanzato e avvalora l’idea che Elena possa essere caduta accidentalmente e che il ragazzo possa averla seguita nel tentativo disperato di salvarle la vita. “Siamo distrutti“, sono le parole che la mamma di Elena avrebbe riferito a chi l’ha sentita per esprimerle cordoglio.

Non dello stesso avviso le amiche della vittima, in linea con i sospetti degli inquirenti che non credono che si sia trattata di una fatalità, di un incidente finito in tragedia o di un caso di duplice suicidio. Ascoltando alcuni ospiti ed il personale dell’albergo, infatti, gli agenti del Cuerpo nacional de Policia avrebbero appreso che Elena e il fidanzato, prima di precipitare nel vuoto avrebbero avuto una violenta lite intorno alle 4:30 di giovedì mattina mentre si trovavano nella loro stanza.

Anche alcune amiche della 21enne, chiedendo di rimanere anonime, hanno detto che Elena aveva un sacco di progetti per il futuro. Per questo pensano che sia stata uccisa dal compagno o comunque sia morta nel tentativo di sfuggire a un’aggressione. Da quanto emerso finora, però, a carico del giovane non sarebbero emersi episodi di maltrattamenti o violenza.