Paesi industrializzati doneranno 1 mld di vaccini a Paesi poveri: l’annuncio al G7

La campagna di vaccinazione contro il Covid-19 a breve avrà inizio anche nei Paesi poveri, che finora sono stati costretti a farne a meno. Un miliardo di dosi verranno distribuite grazie alle donazioni dei Paesi industrializzati. Tra questi, in particolare, la Gran Bretagna, che spedirà il Johnson&Johnson. L’annuncio è arrivato nel corso del G7 in Cornovaglia.

È iniziato quest’oggi a Carbis Bay, in Cornovaglia, il vertice del G7. I leader dei Paesi partecipanti sono tornati a incontrarsi in presenza a due anni di distanza dall’ultima volta. I temi da trattare sono variegati. Tra questi, in primis, lo sviluppo della pandemia di Covid-19 ancora in corso. In tal senso, si attende l’annuncio relativo alla distribuzione dei vaccini nei Paesi più poveri, che fino ad oggi sono rimasti quasi completamente sprovvisti per motivi economici e logistici. A breve, tuttavia, anch’essi potrebbero dare inizio alla campagna di immunizzazione grazie alle donazioni di quelli industrializzati. In totale, in un primo momento, dovrebbero arrivare un miliardo di dosi.

Il contributo della Gb sui vaccini

Il padrone di casa Boris Johnson, da parte sua, ha annunciato che la Gran Bretagna donerà ai Paesi poveri, attraverso l’alleanza CoVax, 100 milioni di dosi del siero prodotto da Johnson&Johnson entro il prossimo anno, di cui 5 milioni entro la fine di settembre. “Al summit del G7 spero che i miei colleghi assumeranno impegni simili in modo che, insieme, possiamo vaccinare il mondo entro la fine del prossimo anno e ricostruire meglio dopo il coronavirus“. Lo ha dichiarato il Premier britannico.

