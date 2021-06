Sonia Campagnolo muore per tumore, nell’epigrafe l’Iban: «un’offerta per mia figlia»

Sonia Campagnolo, 47 anni, è morta domenica scorsa a causa di un tumore. L’ultimo pensiero della donna è stato rivolto alla figlia Lisa. È per questa ragione che nell’epigrafe ha voluto che fosse inserito l’Iban attraverso cui potranno essere donate delle offerte utili a realizzare ogni suo desiderio, anche se al suo fianco non potrà esserci la mamma.

La morte di Sonia Campagnolo ha gettato nel lutto la comunità Carmignano, in provincia di Padova. La donna è deceduta all’età di 47 anni dopo avere lottato per quasi tre anni contro un tumore al pancreas. Domenica scorsa quest’ultimo l’ha portata via. Fino all’ultimo, tuttavia, i suoi desideri sono stati chiari. A preoccuparla era il futuro della figlia Lisa, che ha soltanto 21 anni e non riesce a trovare lavoro. È per questo motivo che la madre, prima di spirare, ha dato indicazione di riportare nella propria epigrafe l’Iban del conto di famiglia. «Il tuo fiore sia un’offerta da devolvere a sostegno di Lisa Campagnolo», si legge. Una visione insolita per coloro che non la conoscevano, ma quelli che sanno quanto amore ella provava nei confronti dei suoi cari non hanno esitato a soddisfare le sue ultime volontà.

Il racconto della figlia di Sonia Campagnolo

A raccontare quello che è accaduto a Sonia Campagnolo è stata proprio la figlia Lisa: dalla scoperta della malattia fino all’ultimo giorno di vita. Era il 2019 quando un semplice dolore allo stomaco portò la donna ad effettuare alcuni controlli. Lì l’amara notizia. Il tumore al pancreas in parte era già in metastasi. “L’oncologa però ci ha dato speranze e siamo andate avanti senza abbatterci. Mia mamma era un’ottimista. Fino a quando la malattia gliel’ha concesso è andata al lavoro. Le serviva per staccare, per non pensarci”, dice. Il loro legame era indissolubile. “Ci dicevamo tutto. Lei nella vita ha fatto qualsiasi cosa per me, ero il suo primo pensiero, il suo orgoglio. Io e la mamma abbiamo avuto un passato difficile. Da quando avevo un anno, mio papà ci ha abbandonate senza un reale motivo. Sono cresciuta piena di amore con molto supporto da parte dei nonni materni che mi hanno cresciuto come se fossi una figlia per loro. Non è stato per niente semplice però. Nemmeno negli ultimi mesi”.

Sonia Campagnolo ha lottato per anni. La chemioterapia, tuttavia, l’ha debilitata, fino a farle perdere 15 kg. A quel punto ha deciso di interromperla. Una scelta che non le ha lasciato scampo. È tornato ancora più aggressivo e domenica scorsa l’ha portata via. “L’ultimo giorno l’ho svegliata io. Ho visto che non rispondeva e ho chiamato il 118. Sono stata con lei fino a sera, fianco a fianco. Ad un certo punto le infermiere mi hanno detto di dirle tutto quello che dovevo dirle perché mancava pochissimo”, racconta ancora Lisa.

L’Iban nell’epigrafe

“Era preoccupata per me, per il mio futuro ne abbiamo parlato più volte, io ora studio, sto cercando lavoro. Ma l’appello nasce per sapermi un po’ più sicura anche economicamente”. Così Lisa spiega la scelta della mamma Sonia Campagnaro di inserire il conto corrente nella propria epigrafe. “Ora voglio finire l’università. Lei ne sarebbe orgogliosa”. L’Iban per sostenere la ventunenne è IT96E0103062470000001807112.

