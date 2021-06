Nonno sbaglia nipote all’asilo nido e va via con la bambina “sbagliata”. Avviati provvedimenti per il personale scolastico.

Nonno prende la bambina di un’altra famiglia all’uscita dall’asilo. Il Comune di Arezzo ha avviato accertamenti disciplinari su un educatore e un custode di un asilo nido municipale dove due giorni fa il personale ha consegnato una bambina al nonno ‘sbagliato’.

L’anziano in realtà ha commesso un primo errore suonando il campanello al nido, anziché alla scuola materna che è alla porta accanto. Dopo non ha riconosciuto che la bimba era un’altra e non sua nipote. L’equivoco sarebbe andato avanti circa mezz’ora, il tempo di raggiungere l’abitazione, accorgersi con gli altri familiari di aver ritirato un’altra bambina e riportare indietro la nipotina ‘sbagliata’.

Nel frattempo un familiare di questa bambina era giunto al nido e non trovando la figlia ha chiamato la polizia. La vera nipotina dell’anziano aspettava che qualcuno andasse a prenderla alla scuola materna adiacente. «L’errore della struttura c’è stato e verrà codificato in capo a chi lo ha fatto con le conseguenze disciplinari previste», afferma il vicesindaco Lucia Tanti che segue gli accertamenti del Comune.

La vicenda ha già acceso un procedimento disciplinare su due addetti del nido. I parenti devono esibire una delega e farsi identificare, e il personale è incaricato anche di evitare gravi equivoci come questo. Risulta inoltre che le bimbe abbiano lo stesso nome ma ciò non giustifica lo sbaglio. L’educatore e il bidello che ha aperto la porta sarebbero al momento sospesi dal lavoro.