Denise, il supertestimone a Ore 14:«Ho visto la bimba in hotel»

Nuovi dettagli sulla scomparsa di Denise Pipitone, un supertestimone ha raccontato di aver visto la bimba nell’hotel in cui lavorava Anna Corona

Nuovi dettagli sul caso Denise Pipitone, sparita a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004. Nel corso dello speciale in seconda serata di Ore 14 “Denise Pipitone, una storia italiana”, hanno trasmesso due nuove testimonianze importanti. Milo Infante ha parlato delle ultime novità emerse dall’inchiesta condotta dalla procura di Marsala e ha mostrato una nuova testimonianza che, se dovesse essere considerata credibile, potrebbe significare un passo avanti in questa intricata vicenda.

Il teste è una persona che il giorno della scomparsa di Denise aveva alloggiato a Mazara del Vallo nell’albergo in cui lavorava Anna Corona.

Leggi anche:—>Morte Elena Livigni Gimenez, la polizia rivela:«Così l’ha uccisa il fidanzato»

Questa persona avrebbe detto agli investigatori di aver visto Denise all’hotel Ruggero II. «Quel 1° settembre 2004 ho visto una bambina accanto a una persona, non dimenticherò mai i suoi occhi», ha dichiarato. Il suo racconto è ricco di particolare nonostante siano trascorsi diversi anni. Tuttavia, non è possibile avere riscontri della presenza di questo supertestimone in quell’albergo, poiché sono passati anni e non hanno conservato i registri.