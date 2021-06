Morte Elena Livigni Gimenez, la polizia rivela:«Così l’ha uccisa il fidanzato»

La polizia spagnola ha ricostruito le varie fasi dell’omicidio della 21enne, uccisa dal fidanzato 26enne Kamil Archane

L’inchiesta sulla morte di Elena Livigni Gimenez non è ancora ufficialmente chiusa ma la polizia spagnola ha già un quadro piuttosto chiaro della situazione. È certa si sia trattato di omicidio-suicidio, quel che resta in dubbio è invece il movente, che si ipotizza fortemente fosse una gelosia di quelle marcatamente possessive, infondata, patologica. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, la polizia ritiene che a spingere la 21enne giù dal balcone del 4° piano dell’hotel “Torre del Mar” a Ibiza sia stato il fidanzato Kamil Archane, 26 anni, alle 4:30 del 3 giugno.

Da una telecamera posta in posizione frontale rispetto all’hotel prenotato dai due per una vacanza, si può vedere precipitare dapprima Elena e poi, 12 secondo dopo, Kamil. Le autopsie hanno escluso uso di alcolici o droghe.

Quella notte a Ibiza, Elena era vestita e indossava le scarpe, diversamente dal fidanzato Kamil che quella notte indossava slip ed era a piedi nudi. un altro dettaglio è la valigia di Elena sul letto, già pronta per ripartire nonostante i due fossero giunti a Ibiza da poche ore. Probabilmente tra i due deve essere nata una discussione con tanto di urla, ascoltate da un uomo che dormiva in una stanza vicina e si era svegliato, per poi tornare a letto una volta che i due avevano smesso.

Forse Elena aveva nascosto delle difficoltà nel rapporto col fidanzato, perché magari sperava che si sarebbero risolte.

Nell’inchiesta sono irrisolti alcuni passaggi come ad esempio l’esame dei cellulari dei due giovani, da cui potrebbero emergere eventuali preoccupazioni o segnali d’allarme nel rapporto tra i due.

La spinta di Kamil sarebbe stata improvvisa e la ragazza non avrebbe avuto tempo di accorgersene. Nel percorso di studi di Kamil, marocchino, (era stato in Canada e in Francia e poi a Barcellona) non vi sarebbero episodi pregressi di tipo delinquenziale o rischiosi per sé e per altri. Ergo i dubbi restano, così come due momenti di Elene e Kamil che un’altra telecamera aveva ripreso alle ore 18:30, in cui i due tornavano in hotel mano nella mano e da Instagram, in cui alle 19 il giovane posta un video in cui sono soli sul balcone e ridono a più non posso.