Samuele muore in campagna con il nonno: travolto dal grano appena trebbiato

Samuele Racca è morto a soli 10 anni mentre era in campagna con il nonno, nella frazione Maniga, tra Sommariva Bosco e Cavallermaggiore, nelle zone del Roero. Il bambino, in base ad una prima ricostruzione, è salito per gioco nel cassone del trattore, mentre quest’ultimo era in azione. Improvvisamente sarebbe stato travolto dal peso del grano, immesso dalla trebbiatrice all’interno del rimorchio agricolo, e soffocato. Gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Dramma in provincia di Cuneo. Ieri pomeriggio Samuele Racca, un bimbo di dieci anni, è morto mentre era nelle campagne del Roero insieme al nonno. La dinamica dell’incidente che ha causato il decesso del piccolo è ancora da chiarire. La vittima, in base ad una prima ricostruzione, era salita sul cassone di un trattore per giocare. La trebbiatrice che era in azione in quegli istanti, poco dopo, avrebbe immesso all’interno di quest’ultimo il grano appena battuto. Il peso delle spighe avrebbe travolto il ragazzino, che sarebbe per questa ragione soffocato. Complice, forse, un attacco d’asma. Non è da escludere, tuttavia, la possibilità che ad ucciderlo siano state le esalazioni emanate nel corso delle operazioni del rimorchio agricolo. La tragedia si è consumata senza che nessuno se ne accorgesse. Inutili i soccorsi degli operatori sanitari del 118, intervenuti con l’elisoccorso, i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del bambino.

La dinamica della morte di Samuele

La dinamica dell’incidente che ha causato la morte di Samuele Racca ieri pomeriggio resta un mistero. Il corpo del piccolo è stato rinvenuto privo di sensi nel cassone di un rimorchio agricolo. Nessuno si era accorto della sua presenza mentre avvenivano le operazioni di trebbiatura del grano. Neanche l’operaio che se ne stava occupando. Lì, forse, il piccolo, che si era recato nella campagna della frazione Maniga, tra Sommariva Bosco e Cavallermaggiore, in compagnia del nonno, era entrato per gioco. Sul posto, a seguito del dramma, si sono recati i Vigili del fuoco di Alba e i volontari della sezione locale. I Carabinieri della Stazione di Cuneo si sono occupati di effettuare i rilievi necessari a comprendere cosa sia accaduto. Soltanto l’autopsia sul corpo del bambino, disposta dal pm di turno, potrà chiarire la causa della morte. Essa verrà effettuata nelle prossime ore all’ospedale di Verduno, dove la salma è stata trasportata.

Samuele Racca ogni domenica faceva il chierichetto alla parrocchia del Foresto. Nel tempo libero, invece, giocava a calcio nelle giovanili del Cavallermaggiore, nel ruolo di attaccante. Era figlio di una famiglia molto conosciuta nel paese, situato nella provincia di Cuneo. La mamma, Nadia Allocco, lavora all’albergo dell’Agenzia di Pollenzo, mentre il papà Fabio è il capo orchestra del gruppo di liscio «I Roeri». I due genitori hanno accusato un malore dopo avere appreso la notizia e, per questa ragione, sono stati trasportati in ospedale. In tanti si sono stretti intorno a loro. «Un bimbo solare, giocava a calcio con mio figlio, una vera tragedia. Siamo vicini alla famiglia. Nel giorno in cui ci saranno i funerali in paese sarà lutto cittadino». Lo ha detto Marco Pedussia, il vicesindaco di Sommariva del Bosco.