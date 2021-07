I talebani avanzano in Afghanistan: 13 distretti conquistati in una notte

I talebani proseguono la loro avanzata in Afghanistan, proprio nei momenti in cui è in corso – dopo oltre vent’anni – il ritiro delle truppe occidentali dal Paese. Il definitivo abbandono di quest’ultimo da parte degli Usa è stato avviato nei primi di maggio. In quei giorni il gruppo fondamentalista islamico ha dato inizio all’offensiva per riconquistare territori nelle aree rurali. Questa notte si sono verificati intensi combattimenti con le forze governative.

L’avanzata dei talebani in Afghanistan prosegue in maniera inarrestabile. Il gruppo fondamentalista islamico, nella notte, ha conquistato la zona di Panjwai, ritenuta strategica in virtù della sua vicinanza alla città di Kandahar, capoluogo dell’omonima provincia nel Sud del Paese, nonché altri dodici distretti. I conflitti con le forze governative per la conquista dei territori sono stati intensi in diverse aree. L’offensiva nelle aree rurali va avanti ormai da tempo. In particolare dai primi di maggio, quando le truppe statunitensi – e di conseguenza quelle degli altri paesi occidentali – hanno dato inizio al ritiro, che dovrebbe terminare alla fine di agosto.

La caduta di Panjwai

La caduta di Panjwai ha significato un importante successo per i talebani, che hanno annunciato di avere il controllo su 100 distretti su un totale di quasi 400 (le autorità nazionali non concordano sulla cifra, ma hanno ammesso di essersi ritirate da diverse zone). Essa è arrivata due giorni dopo che le milizie statunitensi e quelle della Nato hanno lasciato la base aerea di Bagram, vicino Kabul, da dove hanno guidato per due decenni le operazioni contro il gruppo fondamentalista islamico e i loro alleati di al-Qaeda.

Hasti Mohammad, il governatore del distretto di Panjwai, ha annunciato il ritiro delle truppe governative dalla zona a seguito della fine dei i combattimenti della notte. Il capo del Consiglio provinciale locale, Sayed Jan Khakriwal, ha confermato la caduta della città strategica, ma al contempo ha accusato le forze di Kabul di avere messo in atto un “ritiro intenzionale”. Il timore è che l’offensiva possa nelle prossime ore essere ulteriormente intensificata.