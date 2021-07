Nuova discarica abusiva, interviene la Guardia di Finanza

Sequestrata una discarica abusiva a Castelmola, nei pressi di Taormina, in un’area prossima a terreni agricoli coltivati.

Una discarica abusiva di dimensioni e pericolosità notevoli è stata scoperta dalla Guardia di Finanza on Sicilia. I Finanzieri del Comando provinciale di Messina hanno infatti posto sotto sequestro una discarica abusiva di oltre 7000 metri quadri che è stata individuata nel territorio di Castelmola, piccola cittadina nei pressi di Taormina. L’area si trova nelle immediate vicinanze di terreni agricoli coltivati: un particolare inquietante, che rende ancora più grave – se possibile – il reato di chi per mesi (se non anni) ha sversato rifiuti nell’area ora sequestrata dalle Fiamme Gialle.

L’operazione rientra nell’ambito dell’intensificazione del monitoraggio del territorio e delle attività di controllo in materia di tutela ambientale, coordinate proprio dal Gruppo della Guardia di Finanza di Messina. Il terreno risulta essere di proprietà di un uomo di 70 anni di Castelmola, ed è stato utilizzato negli ultimi anni come luogo di accumulo e deposito di rifiuti: tra questi anche rifiuti speciali, di varia natura.

Per nascondere la discarica abusiva sono stati addirittura realizzati con un caterpillar, poi sequestrato, diversi terrapieni formati da tonnellate di materiale edile di risulta (laterizi, cemento, guaine di plastica, bitume e persino eternit). Una situazione di gravissimo dissesto ambientale: sarà necessario capire che tipo di intervento mettere in campo per bonificare l’area, che dalle descrizioni appare notevolmente compromessa.

Gli organi competenti per la bonifica dell’intera zona saranno comunque interessati dei prossimi giorni, dopo aver ottenuto la convalida del sequestro dal giudice del Tribunale di Messina. Il proprietario del terreno è stato segnalato alla Procura in quanto responsabile di gestione non autorizzata di rifiuti.