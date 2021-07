Il centrodestra trova i candidati per le amministrative di Napoli e Milano

Il centrodestra ha trovato i candidati sindaci di Milano e Napoli, rispettivamente Luca Bernardo e Catello Maresca. A renderlo noto è la stessa alleanza, a seguito di un incontro pomeridiano alla Camera. Cosa vuol dire e a che punto siamo con le amministrative.

Ora anche il centrodestra ha i suoi nomi per le amministrative. Dopo la parabola delle tanto dibattute primarie di centrosinistra, dopo l’alleanza-non alleanza tra Pd e M5s, l’indecisione del centrodestra sui candidati sindaci nelle principali città italiane stava rendendo queste amministrative sempre più ambigue e di difficile interpretazione. All’interno di quasi tutte le forze politiche, mancavano i candidati, o un’intesa per individuarli. Ora anche il centrodestra giunge a una sintesi, a partire dai candidati di Milano e Napoli. A comunicarlo è direttamente una nota dell’alleanza dopo un incontro pomeridiano alla Camera: “Catello Maresca, magistrato anti-camorra, sindaco di Napoli. Luca Bernardo, primario di pediatria al Fatebenefratelli, sindaco di Milano. Una scelta vincente, civica e unitaria, per superare i ritardi, gli errori, i litigi e l’immobilismo di De Magistris e Sala, drammaticamente crollati in fondo alle classifiche di gradimento dei loro cittadini come evidenziato anche dal Sole 24 Ore”, dice il leader della Lega Matteo Salvini.

Centrodestra, il rebus sulle amministrative di Bologna

Così, dopo aver trovato l’intesa per Roma (ticket Michetti-Matone) e per Torino (Paolo Damilano), arriva anche l’accordo sulle città rimaste. Mancherebbe, a questo punto, un punto finale sulla candidatura di Bologna. Il leader della Lega Matteo Salvini ha fatto sapere: la partita sulla città delle Due Torri si chiuderà a breve. “Ci sono le ultime risposte che attendiamo dai candidati. Entro domani chiudiamo“. Stando a quanto emerso, a far rinviare la decisione sarebbe stata l’esigenza di interrompere la riunione per permettere ai senatori di centrodestra di recarsi a Palazzo Madama, dove si attendeva il voto sulla calendarizzazione del Ddl Zan. Stando a quanto riportato dal Giornale, sarebbe ormai escluso Andrea Cangini di Forza Italia, a causa dell’insistenza di Matteo Salvini per far correre un civico. Ad ogni modo, il tempo per raggiungere un accordo inizia a scarseggiare.

Milano e Napoli

Le elezioni amministrative, considerato il tempo necessario per la campagna elettorale e i ritardi estivi, sono ormai alle porte: si terranno in una data tra il 15 settembre e il 15 ottobre, data che verrà stabilita con esattezza dall’esecutivo. Poco tempo per conoscere a pieno gli ultimi due candidati di centrodestra, Luca Bernardo e Catello Maresca. Poco tempo soprattutto considerando i profili importanti ma spesso civici dei candidati di centrodestra in questa tornata di amministrative. Luca Bernardo – il candidato che dovrà sfidare Beppe Sala a Milano – ha 53 anni, è primario di pediatria presso l’ospedale Fratebenefratelli di Milano ed esperto di disagio adolescenziale e bullismo. Candidato nella lista di Letizia Moratti alle comunali di Milano del 2006, ottenne circa 200 preferenze. Un passato in politica che però non va preso in senso vincolante: lo stesso Bernardo ha voluto sottolineare che sarebbe stato “il candidato della società civile”. Il fratello Maurizio è stato presidente della commissione Finanze della Camera, dopo l’elezione con il Pdl in Parlamento, che poi lo ha visto passare ad Alternativa popolare e al Pd. Ma su Milano le novità non finiscono qui. Giorgia Meloni ha anche annunciato la candidatura di Vittorio Feltri come consigliere comunale del capoluogo lombardo: “Sono estremamente fiera di annunciare, non solo che il direttore Vittorio Feltri ha deciso di iscriversi a Fratelli d’Italia, ma l’abbiamo anche convinto con facilità a guidare la nostra lista per le prossime amministrative a Milano”.

Napoli, invece, conoscerà il candidato Catello Maresca, 49 anni, sostituto procuratore generale di Napoli, con un passato presso la Direzione distrettuale antimafia di Napoli, e protagonista delle indagini che portarono all’arresto di Michele Zagaria. Maresca dovrà sfruttare al meglio il tempo a sua disposizione, anche in virtù dei primi dati ai sondaggi, che sembrano dare in netto vantaggio il candidato di centrosinistra Gaetano Manfredi. Stando al sondaggio EMG-Ricerche, l’ex ministro dell’Università raccoglierebbe il 48% dei consensi, mentre il pm anticamorra Maresca registra un 29%. Il centrodestra sta pagando il suo forte ritardo sulla scelta dei candidati?