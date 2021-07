Speranza: “Battaglia contro Covid non ancora vinta, vaccini arma in più”

Roberto Speranza, nel corso del suo intervento all’audizione alla Camera alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale sullo stato attuale e sulle prospettive del federalismo fiscale, ha parlato dell’andamento dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 in Italia. I dati al momento sono ottimistici, ma non è ancora possibile abbassare la guardia.

I dati relativi all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 in Italia sono ottimistici, ma la battaglia non è ancora vinta. A dirlo è stato Roberto Speranza nel corso del suo intervento all’audizione alla Camera alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale sullo stato attuale e sulle prospettive del federalismo fiscale, in cui si è trattato anche dell’utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Una cospicua parte delle risorse, infatti, verrà utilizzata per il rilancio del Sistema sanitario nazionale. Esso è stato ampiamente messo in difficoltà dal virus. L’obiettivo, dunque, è quello di debellarlo definitivamente – incluse le relative varianti – attraverso la campagna di vaccinazione e provvedere ad una riforma a sostegno delle necessità della popolazione.

Speranza sull’emergenza Covid-19

“Non dobbiamo dimenticare le settimane più difficili che abbiamo vissuto”. Con queste parole Roberto Speranza ha manifestato la necessità di mantenere alta la guardia contro il Covid-19. Il peggio, infatti, sembra essere passato, ma l’obiettivo è quello di evitare una nuova ondata in autunno. “Avevamo quasi 30 mila persone in ospedale fino a due mesi e mezzo fa, oggi siamo sotto 1.500 persone quindi -95% ricoveri. Avevamo 3.800 persone in terapia intensiva, oggi siamo a a 190 anche in questo siamo a -90%. Anche la mortalità, e io ripeterò che finche c’è anche solo un decesso per me c’è una battaglia ancora non vinta”, ha sottolineato il ministro della Salute.

LEGGI ANCHE -> 53enne litiga col fratello e lo accoltella, poi minaccia carabinieri: arrestato

LEGGI ANCHE -> Iraq, attacco nella notte all’aeroporto di Erbil: 3 droni esplosivi contro le truppe Usa

Un indispensabile contributo alla lotta contro il virus è stato dato, in questi mesi, dalla campagna di vaccinazione. L’immunità di gregge, tuttavia, è ancora lontana. “I numeri sono scesi grazie ai vaccini. La campagna di vaccinazione è l’arma essenziale per metterci alle spalle questa stagione, i dati sono confortanti e dobbiamo insistere. Oggi superiamo i 55 milioni di dosi somministrate nel nostro Paese, siamo in condizioni di poter meglio definire le scadenze dei prossimi mesi e progettare una riforma del Servizio sanitario nazionale che provi a trarre beneficio dalle molte lezioni ricevute in questi mesi”, ha concluso Roberto Speranza alla Camera.