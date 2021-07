Il canone Rai via dalla bolletta. Ecco come cambierà la tassa sulla TV

Il canone RAI cambia, esce fuori dalla bolletta, ma non solo. Lo avevamo già promesso all’Europa: i fornitori non possono più riscuotere oneri non collegati all’energia.

Il governo lo aveva promesso nel Pnrr in risposta precise richieste europee. E’ tutto il settore della concorrenza che va normato in modo nuovo e probabilmente ci penserà una futura legge. Ma in concreto che succede al canone tv?

Oggi paghiamo €9 al mese per 10 mesi per giungere i complessivi €90. E’ stato Renzi nel 2015 ad introdurre questa novità per contrastare l’evasione del canone.

Ma se l’Europa ci chiede di non gravare di oneri impropri la bolletta il governo deve ottemperare immediatamente?

Non necessariamente. Innanzitutto si dovrà capire come riscuotere l’imposta​.​ Sì perché dalla riforma di Renzi ad oggi in un certo senso questa tassa si è riscossa da sola, ma ora non sarà più così.

Intanto il governo accelera la riforma della concorrenza, ma probabilmente vedrà la luce dopo la pausa estiva. I temi sul tavolo sono veramente tantissimi: energia, farmaci, demanio portuale, dirigenti medici, rifiuti, eccetera. Non sfugge come siano davvero tanti gli interessi coinvolti che non vogliono perdere diritti e posizioni acquisite a causa della riforma.

Questioni aperte

Dunque chi si aspettava un chiarimento rapido in ordine al pagamento del canone resta per il momento deluso. Ma è chiaro che il governo dovrà provvedere al più presto a trasformare una semplice richiesta dell’Unione Europea in un meccanismo funzionante e che consenta alle casse dello Stato di introitare ciò che sino ad oggi in camera vano senza alcuna difficoltà.

Il servizio pubblico da parte sua non vuole perdere un introito così decisivo ed attende chiarimenti in ordine ad una riforma che probabilmente permetterà maggiori margini di manovra agli evasori.