Green Pass, scuola, trasporti: che decisioni ci sono sul tavolo del governo

Sale la tensione nel governo in vista del Consiglio dei ministri di giovedì, dove è previsto l’approdo dei decreti sull’estensione dell’obbligo di Green Pass ad altri luoghi aperti al pubblico, come mezzi di trasporto a lunga percorrenza. Il Cdm dovrà anche affrontare il tema dell’obbligo di vaccinazione per tutto il personale scolastico, ma sulla questione restano ancora molte divisioni.

E’ previsto per giovedì il Consiglio dei ministri che avrà lo scopo di esaminare il nuovo decreto di gestione dell’emergenza Covid. Sul tavolo, un piano di riapertura delle scuole in presenza e un’eventuale estensione dell’obbligo di Green Pass per salire su mezzi di trasporto a lunga percorrenza, come navi, treni e aerei. Il decreto dovrebbe entrare in vigore il prossimo 6 agosto, ma sui temi in ballo è ancora necessaria un’importante opera di mediazione tra posizioni contrastanti. Per questo ci si attende un Cdm di fuoco, soprattutto in merito all’eventuale obbligo vaccinale per docenti e personale scolastico, misura che – stando al Corriere – potrebbe essere rinviata ad agosto.

I dubbi sulla scuola

E proprio sul tema scuola, sembrano sommarsi i nodi da districare: nella giornata di ieri l’associazione dei presidi ha chiesto al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi di estendere la vaccinazione anche agli studenti, scatenando l’immediata reazione del leader della Lega Matteo Salvini, che da giorni ribadisce l’esigenza di procedere con la massima cautela per la vaccinazione dei più giovani. Sulla questione, comunque, è necessario attendere la giornata di domani, quando sarà presa una prima decisione all’interno della cabina di regia convocata dopo l’incontro tra Bianchi, la ministra degli Affari Regionali Mariastella Gelmini, il ministro della Salute Roberto Speranza e i governatori. Intanto, c’è un’evidenza che mette d’accordo tutti: bisogna tornare in presenza.

L’obiettivo della scuola in presenza

Su questo punto il ministro Bianchi è stato abbastanza chiaro, e sembra trovare tutti d’accordo: è necessario strutturare una strategia solida per riportare la scuola in presenza. Ma il “come” non è questione da poco, soprattutto considerando lo scontro che potrebbe scatenarsi intorno alla già esplicita raccomandazione del Cts sul “rapido completamento della campagna di vaccinazione del personale della scuola (docente e non docente), come pure degli studenti a partire dai 12 anni“. A proposito di personale scolastico, stando a quanto riportato da Bianchi al momento risulta vaccinato all’85,5%, “molto al di sopra della media nazionale“. Ora si tratterà di capire se è possibile raggiungere numeri più elevati evitando l’imposizione dell’obbligo. In attesa di comprendere anche cosa ne sarà degli studenti, Bianchi ribadisce: resteranno in vigore il distanziamento sociale e l’utilizzo delle mascherine in tutti i luoghi scolastici.

Governo verso l’obbligo di Green Pass per navi, treni e aerei

Maggiori certezze sembrano esserci, invece, a proposito dell’obbligo di Green Pass per accedere a mezzi di trasporto a lunga percorrenza (come navi, treni e aerei), sempre a partire dal 6 agosto. Il governo, dopo un primo tentativo di rinviare la questione, sembra ora convinto dell’esigenza di un provvedimento di questo tipo, anche per evitare un’improvvisa impennata dei contagi a fine estate che, come l’anno scorso, potrebbe compromettere la didattica in presenza. Anche in questo caso, il Green Pass potrà essere scaricato a quattordici giorni dalla prima dose di vaccino.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, invece, il governo sembra ancora lontano dal prendere una decisione definitiva. Da un lato ci sono gli avvertimenti del Cts, che sottolinea ancora una volta il ruolo dei mezzi di trasporto nella diffusione del virus; dall’altro c’è l’effettiva difficoltà di verificare il possesso di Green Pass da parte dei passeggeri. Proprio per questo intanto il confronto con le regioni dovrebbe assicurare un potenziamento dei mezzi di trasporto, anche in questo caso in vista dell’apertura scolastica. Su tutto il resto, sarà necessario il confronto nel Cdm per definire esattamente se, come e quando estendere l’obbligo di Green Pass anche a metro e bus.